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Filipe Luís acerta chegada de volante do Flamengo ao Monaco, diz jornal

Filipe Luís acerta chegada de volante do Flamengo ao Monaco, diz jornal

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Filipe Luís acerta chegada de volante do Flamengo ao Monaco, diz jornal
Foto: Adriano Fontes/Flamengo / Esporte News Mundo

A transferência também marca uma mudança importante em sua vida pessoal, já que sua filha permanecerá no Brasil.

15 jul
2026
– 11h52

(atualizado às 11h52)




Foto: Adriano Fontes/Flamengo / Esporte News Mundo

O volante Evertton Araújo está de saída do Flamengo para defender o AS Monaco, da França, após ser indicado pelo técnico Filipe Luís, que assumiu o comando da equipe neste mês de julho. Segundo informações do jornal Extra, a negociação já está encaminhada e representa o início da trajetória do jovem no futebol europeu, além de marcar um novo reencontro entre atleta e treinador, que trabalharam juntos na Gávea.

A transferência reforça a confiança de Filipe Luís no volante, que ganhou espaço no elenco rubro-negro durante o período em que o ex-lateral esteve à frente da equipe. No Monaco, Evertton passa a integrar o projeto comandado pelo treinador brasileiro, que iniciou recentemente sua primeira experiência no futebol europeu.

Fora dos gramados, a mudança também representa uma transformação na vida pessoal do jogador. Pai da pequena Kiara, fruto de seu antigo relacionamento com a esteticista Deborah Couto, Evertton fará a mudança sozinho para a Europa. A filha permanecerá morando no Brasil ao lado da mãe enquanto o volante inicia sua adaptação ao novo clube.

A saída do jovem meio-campista faz parte do movimento de reformulação do elenco rubro-negro nesta janela de transferências. Além de Evertton, o zagueiro Léo Pereira também está de saída para o Monaco, fortalecendo a base brasileira da equipe comandada por Filipe Luís.

O Monaco aposta no potencial do volante para a sequência da temporada europeia, enquanto o Flamengo perde mais um atleta formado no clube para o mercado internacional.

O Esporte News Mundo procurou a assessoria do Flamengo para comentar o assunto, mas não obteve retorno até o momento da publicação desta reportagem. Uma atualização será feita tão logo a posição for dada pelo clube.

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Corinthia Mes

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