Coreia do Sul convoca enviado ucraniano após divulgação de transferência de dois prisioneiros norte-coreanos

Seul convocou o enviado ucraniano após anúncio de Zelensky sobre transferência secreta de dois soldados norte-coreanos

A Coreia do Sul convocou o enviado interino da Ucrânia depois que o President Volodymyr Zelensky anunciou, em discurso na Assembleia-Geral da ONU na semana passada, que Kiev havia transferido dois soldados norte-coreanos capturados para Seul, informou a BBC.

O que aconteceu

Segundo a BBC, as tropas ucranianas tinham capturado os dois norte-coreanos em 2025 na região de Kursk, na Rússia. Após mais de um ano de negociações entre Seul e Kiev, Zelensky disse no plenário da ONU que os soldados haviam sido enviados à Coreia do Sul e afirmou que não foi “fácil capturá-los vivos”.

Reações e reclamações de Seul

O vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Park Yoon-joo, entregou uma queixa formal a Andrii Vieshkin, o enviado interino ucraniano, e manifestou "forte pesar" pela divulgação, segundo a BBC. O President Lee Jae Myung qualificou a revelação como "muito decepcionante" e disse que a transferência era um "assunto altamente sensível" para a segurança nacional.

Seul confirmou a chegada dos dois norte-coreanos, mas criticou Kiev por ter quebrado o acordo de manter o processo em sigilo — medida, afirmou o escritório do President sul-coreano, adotada em parte para proteger as famílias dos transferidos. O governo sul-coreano exigiu que a Ucrânia pedisse desculpas por "anunciar uma falsidade" e afirmou que a divulgação prejudicou seriamente a confiança entre os países.

Contexto e possíveis repercussões

A divulgação também gerou críticas domésticas ao President Lee, com a oposição acusando-o de ter encoberto a transferência para agradar Pyongyang, diz a BBC. O texto afirma que o partido de Lee adota uma postura conciliatória em relação à Coreia do Norte e que o governo sul-coreano tem mantido apoio à Ucrânia sem fornecer armas letais a países em guerra ativa.

Após o envolvimento de tropas norte-coreanas no conflito Europe em 2024, Kiev intensificou pedidos a Seul por sistemas defensivos avançados. Um assessor de Zelensky, Mykhailo Podolyak, afirmou que a transferência de capacidades de defesa da Coreia do Sul para a Ucrânia seria também uma forma de proteger interesses de segurança sul-coreanos, conforme relatado pela BBC.