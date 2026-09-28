Sampaio Corrêa foca em 2027 com nomes confirmados, mas Sérgio Frota prioriza quitar pendências financeiras de 2026

Sampaio Corrêa organiza planejamento para 2027 enquanto busca sanar as pendências financeiras restantes da temporada 2026

O Sampaio Corrêa já iniciou o mapeamento de suas metas para a próxima temporada, garantindo nomes importantes para a estrutura do futebol. O clube, que disputará a Copa do Brasil, a Série D e o Campeonato Maranhense em 2027, busca estabilidade antes de avançar na montagem completa do elenco.

Conforme informação divulgada pelo ge, o presidente Sérgio Frota confirmou que, embora o planejamento para o ano seguinte esteja em curso, a prioridade absoluta da diretoria no momento é a regularização das finanças remanescentes do ciclo atual.

O dirigente explicou que o clube ainda lida com cerca de 20% das obrigações financeiras de 2026. A expectativa é que esse quadro seja revertido com a entrada de um recurso aguardado de um patrocinador, com prazo estipulado até o dia 5 de outubro.

Comissão técnica e executivo mantidos

Para o próximo ano, a diretoria decidiu dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo desenhado. O presidente Sérgio Frota oficializou a permanência de Rodrigo Ramos, que segue como executivo de futebol, e de Júnior Amorim, que permanece no cargo de técnico.

O clube avalia agora o calendário oficial para definir o início da pré-temporada. Segundo o presidente, a tendência é que os trabalhos de preparação com a equipe sejam iniciados logo no começo de dezembro, alinhando a estrutura com as necessidades competitivas de 2027.

Base de elenco já definida

Além da comissão técnica, o Sampaio Corrêa já possui seis jogadores com contrato vigente para a próxima temporada. Os atletas confirmados pelo presidente são Jardson, Raynon, Felipinho, Felipe Cauã, Eric Carral e Adriano.

Essa base de atletas permite que o clube tenha uma margem de segurança na montagem do grupo. A gestão de Sérgio Frota busca, com essas definições, evitar atrasos no cronograma de preparação para as competições que o time terá pela frente.

FAQ: Perguntas e Respostas

Quais são os nomes confirmados para 2027? O clube confirmou a permanência de Rodrigo Ramos como executivo de futebol e Júnior Amorim como técnico.

Qual a situação financeira do clube? Segundo Sérgio Frota, faltam resolver cerca de 20% das pendências financeiras de 2026.

Quando o clube espera quitar as dívidas? O presidente afirmou que pretende concluir o pagamento de todas as pendências até o dia 5 de outubro.

Quais competições o Sampaio Corrêa disputará em 2027? O time está confirmado na Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro e Campeonato Maranhense.

Quantos jogadores já estão garantidos para 2027? O clube conta com seis jogadores que possuem contrato ativo: Jardson, Raynon, Felipinho, Felipe Cauã, Eric Carral e Adriano.