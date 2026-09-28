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Sampaio Corrêa foca em 2027 com nomes confirmados, mas Sérgio Frota prioriza quitar pendências financeiras de 2026

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Sampaio Corrêa organiza planejamento para 2027 enquanto busca sanar as pendências financeiras restantes da temporada 2026

O Sampaio Corrêa já iniciou o mapeamento de suas metas para a próxima temporada, garantindo nomes importantes para a estrutura do futebol. O clube, que disputará a Copa do Brasil, a Série D e o Campeonato Maranhense em 2027, busca estabilidade antes de avançar na montagem completa do elenco.

Conforme informação divulgada pelo ge, o presidente Sérgio Frota confirmou que, embora o planejamento para o ano seguinte esteja em curso, a prioridade absoluta da diretoria no momento é a regularização das finanças remanescentes do ciclo atual.

O dirigente explicou que o clube ainda lida com cerca de 20% das obrigações financeiras de 2026. A expectativa é que esse quadro seja revertido com a entrada de um recurso aguardado de um patrocinador, com prazo estipulado até o dia 5 de outubro.

Comissão técnica e executivo mantidos

Para o próximo ano, a diretoria decidiu dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo desenhado. O presidente Sérgio Frota oficializou a permanência de Rodrigo Ramos, que segue como executivo de futebol, e de Júnior Amorim, que permanece no cargo de técnico.

O clube avalia agora o calendário oficial para definir o início da pré-temporada. Segundo o presidente, a tendência é que os trabalhos de preparação com a equipe sejam iniciados logo no começo de dezembro, alinhando a estrutura com as necessidades competitivas de 2027.

Base de elenco já definida

Além da comissão técnica, o Sampaio Corrêa já possui seis jogadores com contrato vigente para a próxima temporada. Os atletas confirmados pelo presidente são Jardson, Raynon, Felipinho, Felipe Cauã, Eric Carral e Adriano.

Essa base de atletas permite que o clube tenha uma margem de segurança na montagem do grupo. A gestão de Sérgio Frota busca, com essas definições, evitar atrasos no cronograma de preparação para as competições que o time terá pela frente.

FAQ: Perguntas e Respostas

Quais são os nomes confirmados para 2027? O clube confirmou a permanência de Rodrigo Ramos como executivo de futebol e Júnior Amorim como técnico.

Qual a situação financeira do clube? Segundo Sérgio Frota, faltam resolver cerca de 20% das pendências financeiras de 2026.

Quando o clube espera quitar as dívidas? O presidente afirmou que pretende concluir o pagamento de todas as pendências até o dia 5 de outubro.

Quais competições o Sampaio Corrêa disputará em 2027? O time está confirmado na Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro e Campeonato Maranhense.

Quantos jogadores já estão garantidos para 2027? O clube conta com seis jogadores que possuem contrato ativo: Jardson, Raynon, Felipinho, Felipe Cauã, Eric Carral e Adriano.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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