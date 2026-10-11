Corinthians oficializa a contratação de Seedorf como novo técnico com contrato válido até dezembro de 2027

O Corinthians oficializou neste domingo a contratação do ex-jogador Clarence Seedorf, de 50 anos, como o novo técnico da equipe masculina até o final de 2027.

A chegada do holandês ao Parque São Jorge busca mudar o rumo do time, que atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro. O clube ocupa atualmente a 17ª posição na tabela, estando dentro da zona de rebaixamento.

Seedorf assume o cargo que era ocupado por Fernando Diniz, demitido na última quarta-feira após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, em Porto Alegre, marcando a sétima derrota consecutiva do clube na competição nacional.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o novo treinador chega com a responsabilidade de liderar o elenco nesta reta final de temporada e evitar a queda para a Série B.

Carreira e trajetória de Seedorf

Clarence Seedorf é um nome conhecido do futebol brasileiro, tendo atuado como meio-campista pelo Botafogo entre 2012 e 2013 antes de encerrar sua carreira como jogador. Na Europa, brilhou intensamente entre o fim da década de 1990 e início dos anos 2000.

O holandês detém um currículo vitorioso como atleta, sendo o maior campeão de torneios da Uefa por diferentes clubes. Ele conquistou quatro títulos da competição europeia, defendendo o Ajax, o Real Madrid e o Milan, onde levantou a taça duas vezes.

Experiência como treinador

A trajetória de Seedorf na casamata começou em 2014, justamente no Milan. Desde então, ele comandou o Shenzhen FC, da China, o Deportivo La Coruña, da Espanha, e a seleção de Camarões. Apesar da bagagem internacional, o técnico ainda busca seu primeiro título nesta nova função.

Atualmente, o holandês também integra o conselho de supervisão da Federação Neerlandesa de Futebol. Em suas primeiras palavras como técnico, Seedorf destacou a honra e a responsabilidade de assumir o desafio no futebol brasileiro.

O compromisso com a torcida

Em publicação nas redes sociais, Seedorf enviou uma mensagem direta à torcida corintiana. Ele afirmou que está muito feliz com a oportunidade e ressaltou que a paixão da Fiel será fundamental para os próximos jogos do campeonato.

O treinador declarou: “Assumir esse desafio é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo de mim e construir um time que lute por cada bola, cada minuto, cada vitória”.

Perguntas frequentes sobre a chegada de Seedorf

Qual a duração do contrato de Seedorf no Corinthians? O contrato do novo treinador vai até dezembro de 2027.

Quem Seedorf substitui no comando do Timão? Ele substitui o técnico Fernando Diniz, que foi demitido após a derrota para o Internacional.

Qual a situação atual do Corinthians no Campeonato Brasileiro? O time ocupa a 17ª colocação, figurando na zona de rebaixamento da competição.

Seedorf já jogou no Brasil? Sim, o holandês atuou pelo Botafogo entre os anos de 2012 e 2013 antes de se aposentar dos gramados.

O novo técnico já conquistou títulos dirigindo equipes? Não, apesar da experiência em clubes como Milan e Deportivo La Coruña, Seedorf ainda não obteve títulos como treinador.