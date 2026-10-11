Presidente do Juventude critica arbitragem após empate indignante no Brasileirão e promete buscar áudio do VAR

O presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, manifestou profunda insatisfação com a arbitragem após o empate em 2 a 2 com o São Bernardo, no Alfredo Jaconi.

A reclamação central do dirigente gira em torno de um lance ocorrido ainda na primeira etapa, quando o Juventude vencia por 1 a 0. Segundo Pizzamiglio, houve um pênalti claro sobre o atacante Alisson Safira que não foi marcado pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima.

Conforme informação divulgada pelo ge, o clube gaúcho pretende solicitar formalmente os áudios da cabine do VAR para entender por que a penalidade não foi revisada em campo, mesmo com a suspeita de que o árbitro de vídeo teria sugerido a checagem.

O lance polêmico que gerou revolta

A jogada que causou a indignação ocorreu aos 30 minutos do primeiro tempo, em uma dividida entre o goleiro Alex e o atacante Alisson Safira. Embora a arbitragem tenha marcado a falta fora da área, o clube alega que o contato ocorreu dentro da área, o que configuraria a penalidade máxima.

O presidente do Juventude destacou que o clube enviará um ofício à comissão de arbitragem. O objetivo, segundo o dirigente, é buscar esclarecimentos sobre os critérios adotados durante a partida, que se encontra em uma fase decisiva da competição nacional.

Repercussão e impacto na tabela

Pizzamiglio ressaltou que o Juventude mantém seu foco na honra e na história da instituição. O mandatário rechaçou qualquer envolvimento com resultados de terceiros, afirmando que a equipe joga apenas pelos seus próprios objetivos e não depende de premiações externas.

O elenco agora foca na próxima rodada, contra o Ceará, em busca da reabilitação fora de casa.

Perguntas frequentes sobre o caso

Por que o presidente do Juventude reclamou da arbitragem? O dirigente questionou a não marcação de um pênalti sobre Alisson Safira, que teria ocorrido dentro da área durante o empate com o São Bernardo.

Qual medida o clube pretende tomar? O Juventude anunciou que enviará um ofício à comissão de arbitragem e solicitará o áudio da conversa entre o árbitro de campo e o VAR.

O que o presidente disse sobre o VAR? Fábio Pizzamiglio afirmou que há informações de que o VAR teria chamado o árbitro para revisar o lance, mas que a recomendação não teria sido acatada.

Qual foi o placar final do jogo? A partida entre Juventude e São Bernardo terminou empatada em 2 a 2, no estádio Alfredo Jaconi.

Qual o próximo compromisso do time? O Juventude volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Ceará, em partida válida pelo campeonato.