Gaeco de Curitiba cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em Pinhais na segunda fase da Operação Panóptico – Código de Área

O núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná deflagrou na manhã desta sexta-feira, 9 de outubro, a Operação Panóptico – Código de Área – Fase II, com o cumprimento de um mandado de prisão e outro de busca e apreensão no município de Pinhais, na região metropolitana da capital. As medidas judiciais foram expedidas pela Central de Garantias Especializada de Curitiba e cumpridas na residência de um investigado por integrar a organização criminosa de alcance nacional, articulada a partir de unidades prisionais.

Operação – A Operação Panóptico foi deflagrada em 15 de junho de 2026, em âmbito estadual, para o cumprimento de 304 mandados de prisão e 255 mandados de busca e apreensão em quatro estados: Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. A ação contou com a atuação conjunta dos dez núcleos do Gaeco do MPPR, em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná, por meio das polícias Militar, Civil, Penal e Científica.

A investigação tem como objetivo responsabilizar integrantes da organização criminosa, enfraquecer sua atuação no estado, reunir provas e esclarecer outros possíveis crimes relacionados à sua atividade. As prisões requeridas e decretadas também buscam impedir a continuidade das atividades criminosas dos investigados. Desde a deflagração da operação, diversas medidas judiciais foram deferidas em diferentes comarcas do estado.

Matéria anterior:

Gaeco deflagra megaoperação contra o crime organizado, com o cumprimento de 559 mandados no Paraná e mais três estados

Informações para a imprensa:

Assessoria de Comunicação

[email protected]

(41) 3250-4226