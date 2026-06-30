Corregedoria-Geral da Justiça comunica correições nas comarcas de Guararapes e Araçatuba

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A Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) anunciou o cronograma de correições gerais ordinárias para as comarcas de Guararapes e Araçatuba. O procedimento visa fiscalizar e aprimorar os serviços forenses nas unidades judiciárias da região.
Quinta-feira, 2 de julho
Os trabalhos terão início às 9h nas seguintes unidades:
Comarca de Guararapes: 1ª e 2ª Varas Judiciais
Sexta-feira, 3 de julho
Os trabalhos terão início às 9h nas seguintes unidades:
Comarca de Araçatuba: Unidade de Processamento Judicial (UPJ) – 1ª a 6ª Varas Cíveis, Vara da Fazenda Pública e Vara Regional das Garantias da 2ª Região Administrativa Judiciária.
As determinações foram expedidas pela Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Silvia Rocha.
Durante os trabalhos, serão recebidas quaisquer informações ou queixas, verbais ou por escrito, sobre os serviços forenses e os atos praticados nas unidades cartorárias.
Fonte: TJSP.
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