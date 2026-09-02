Costco encerra plataforma Costco Next sem aviso prévio e gera frustração em clientes nos Estados Unidos

A rede de varejo Costco encerrou, na última segunda-feira (31), o funcionamento do Costco Next, um serviço digital que permitia aos membros comprar produtos de diversas empresas com descontos exclusivos.

A decisão da companhia pegou muitos consumidores de surpresa, já que não houve qualquer comunicado oficial ou explicação pública detalhando os motivos para o fim da plataforma. O serviço, criado em 2017, funcionava como um marketplace selecionado para ampliar o catálogo oferecido pela marca.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a empresa confirmou o encerramento em sua página de atendimento, orientando que os clientes busquem os fornecedores diretamente para tratar de assuntos como devoluções ou garantias de produtos adquiridos anteriormente.

Como funcionava o Costco Next

Diferente da operação tradicional da rede, o Costco Next não era uma extensão física das lojas, mas sim um marketplace de curadoria. A Costco selecionava parceiros com base em critérios rigorosos de qualidade e atendimento, garantindo que os membros tivessem acesso a itens que normalmente não eram encontrados em seus armazéns.

O modelo de negócio era descentralizado, pois os pedidos não passavam pelos depósitos da empresa. Após o cliente selecionar a oferta no site, a compra era realizada diretamente com o fornecedor parceiro, que assumia toda a responsabilidade pelo envio, pela logística e pelo suporte ao consumidor final.

Crescimento interrompido

O encerramento do serviço causa estranheza devido ao desempenho positivo apresentado recentemente. Em uma teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025, o diretor financeiro da rede, Gary Millerchip, destacou que as vendas da plataforma apresentavam um crescimento saudável ano a ano.

Segundo o executivo, o volume de vendas registrado apenas no terceiro trimestre de 2025 teria alcançado o total obtido durante todo o ano fiscal de 2022. Naquela ocasião, a companhia ainda demonstrava entusiasmo com a entrada de novos fornecedores e a expansão do catálogo de produtos.

Orientação para consumidores

Com a desativação da vitrine virtual, a Costco atualizou seu portal de atendimento para auxiliar os clientes. A empresa informa que: “O acesso às vitrines virtuais do Costco Next não está mais disponível. Consulte a lista abaixo para obter informações de contato de fornecedores com políticas de devolução ativas”.

Para quem ainda possui questões pendentes, a rede disponibiliza contatos diretos de marcas como Anker, Priority Bicycles, Viking Culinary e Caraway. A recomendação é que dúvidas sobre garantias e devoluções elegíveis sejam tratadas exclusivamente com esses parceiros comerciais.

Perguntas frequentes sobre o encerramento

O que era o Costco Next? Era um marketplace que reunia produtos de empresas parceiras selecionadas pela Costco, oferecendo descontos exclusivos para os membros da rede.

A Costco explicou o motivo do fechamento? Não. A empresa retirou o serviço do ar sem emitir um comunicado oficial explicando as razões da decisão.

Como solicitar devoluções de compras feitas no serviço? A Costco orienta que os clientes entrem em contato diretamente com o fornecedor parceiro responsável pela venda do produto.

Onde encontrar os contatos dos fornecedores? A relação com telefones e e-mails dos parceiros está disponível na página oficial de atendimento ao consumidor da Costco.

O serviço ainda pode voltar? Não há informações sobre um possível retorno. A página oficial informa apenas que as vitrines não estão mais disponíveis para acesso.