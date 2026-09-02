Costco encerra plataforma Costco Next sem aviso prévio e gera frustração em clientes nos Estados Unidos

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A decisão da companhia pegou muitos consumidores de surpresa, já que não houve qualquer comunicado oficial ou explicação pública detalhando os motivos para o fim da plataforma. O serviço, criado em 2017, funcionava como um marketplace selecionado para ampliar o catálogo oferecido pela marca.
Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a empresa confirmou o encerramento em sua página de atendimento, orientando que os clientes busquem os fornecedores diretamente para tratar de assuntos como devoluções ou garantias de produtos adquiridos anteriormente.
Diferente da operação tradicional da rede, o Costco Next não era uma extensão física das lojas, mas sim um marketplace de curadoria. A Costco selecionava parceiros com base em critérios rigorosos de qualidade e atendimento, garantindo que os membros tivessem acesso a itens que normalmente não eram encontrados em seus armazéns.
O modelo de negócio era descentralizado, pois os pedidos não passavam pelos depósitos da empresa. Após o cliente selecionar a oferta no site, a compra era realizada diretamente com o fornecedor parceiro, que assumia toda a responsabilidade pelo envio, pela logística e pelo suporte ao consumidor final.
O encerramento do serviço causa estranheza devido ao desempenho positivo apresentado recentemente. Em uma teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025, o diretor financeiro da rede, Gary Millerchip, destacou que as vendas da plataforma apresentavam um crescimento saudável ano a ano.
Segundo o executivo, o volume de vendas registrado apenas no terceiro trimestre de 2025 teria alcançado o total obtido durante todo o ano fiscal de 2022. Naquela ocasião, a companhia ainda demonstrava entusiasmo com a entrada de novos fornecedores e a expansão do catálogo de produtos.
Com a desativação da vitrine virtual, a Costco atualizou seu portal de atendimento para auxiliar os clientes. A empresa informa que: “O acesso às vitrines virtuais do Costco Next não está mais disponível. Consulte a lista abaixo para obter informações de contato de fornecedores com políticas de devolução ativas”.
Para quem ainda possui questões pendentes, a rede disponibiliza contatos diretos de marcas como Anker, Priority Bicycles, Viking Culinary e Caraway. A recomendação é que dúvidas sobre garantias e devoluções elegíveis sejam tratadas exclusivamente com esses parceiros comerciais.
O que era o Costco Next? Era um marketplace que reunia produtos de empresas parceiras selecionadas pela Costco, oferecendo descontos exclusivos para os membros da rede.
A Costco explicou o motivo do fechamento? Não. A empresa retirou o serviço do ar sem emitir um comunicado oficial explicando as razões da decisão.
Como solicitar devoluções de compras feitas no serviço? A Costco orienta que os clientes entrem em contato diretamente com o fornecedor parceiro responsável pela venda do produto.
Onde encontrar os contatos dos fornecedores? A relação com telefones e e-mails dos parceiros está disponível na página oficial de atendimento ao consumidor da Costco.
O serviço ainda pode voltar? Não há informações sobre um possível retorno. A página oficial informa apenas que as vitrines não estão mais disponíveis para acesso.