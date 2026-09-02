Ataques russos matam civis na Ucrânia enquanto Putin e Zelensky trocam ameaças

Bombardeios atingiram Dnipro, Kiev e Odesa; autoridades relatam mortes, feridos e uso massivo de drones enquanto líderes rivalizam em declarações

Ataques aéreos russos mataram dois civis e feriram seis na cidade de Dnipro, no centro da Ucrânia, segundo CGN da Agência Estado. As regiões de Kiev e Odesa também foram atingidas em uma nova onda de ataques que marcou o quinto ano do conflito entre os países.

Além das vítimas em Dnipro, autoridades ucranianas relataram danos a armazéns de alimentos e a um prédio residencial em Odesa; a Rússia e a Ucrânia trocaram acusações e ameaças públicas sobre possíveis intensificações do confronto.

Vítimas e danos em Dnipro e Odesa

De acordo com a Agência Estado, o Ataques em Dnipro matou um homem e uma mulher e atingiu armazéns de alimentos de uma rede de varejo local, ferindo ao menos seis pessoas, segundo Oleksandr Hanzha, chefe da administração militar regional de Dnipropetrovsk.

Autoridades na região de Odesa informaram que um Ataques danificou um prédio residencial de 24 andares, destruindo apartamentos e ferindo oito pessoas, incluindo uma criança. Foi o sétimo dia seguido em que Kiev sofreu ataques, com variação na intensidade dos ataques registrados.

Sequência de ataques e capacidades militares

Segundo a força aérea ucraniana citada pela Agência Estado, a Rússia disparou 174 drones de Ataques — cerca de metade deles drones a jato — além de dois mísseis balísticos e dois mísseis lançados do ar. As autoridades ucranianas afirmam que as ações têm mirado instalações civis e de logística, incluindo depósitos de alimentos.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas Defesa aéreas destruíram 130 drones ucranianos em várias regiões, no Mar Negro e na Crimeia. Autoridades russas também informaram que ataques ucranianos mataram duas pessoas e feriram 16 na região de Belgorod, na fronteira, segundo o governador interino Alexander Shuvayev, citado pela Agência Estado.

Em nota sobre operações anteriores, o Ministério da Defesa da Ucrânia disse que, em agosto, seus drones atingiram 12 refinarias russas, três terminais de combustível e depósitos de petróleo, e duas empresas de processamento de gás e petroquímicas, segundo a mesma reportagem.

Declarações e reações políticas

Em troca de mensagens públicas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou companhias aéreas de que voar na Rússia “não é seguro” devido aos ataques de drones de longo alcance e afirmou que “o espaço aéreo russo estará efetivamente se fechando”, segundo a Agência Estado.

O presidente russo Vladimir Putin acusou Zelensky de “terrorismo de estado” e declarou: “Nós não negociamos com terroristas”, afirma a reportagem. O Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia rejeitou as declarações de Putin, classificando-as como tentativa de desviar a culpa de Moscou.

O ministro dos Transportes da Rússia, Andrey Nikitin, afirmou a repórteres, segundo a Interfax e registrado pela Agência Estado, que as autoridades russas estão fortalecendo a segurança dos voos e que “não permitiremos quaisquer interrupções significativas na aviação civil”.