CPTM espera arrecadar R$ 3 milhões em leilão de materiais inservíveis | Diário do Estado de São Paulo

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) publicou no Diário Oficial do Estado o edital para o segundo leilão de materiais inservíveis de 2026. O certame está marcado para o dia 23 de junho, às 10h, e a expectativa é arrecadar R$ 3 milhões. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, que devem consultar as regras e os detalhes dos lotes nos sites oficiais da CPTM e da leiloeira responsável.

Serão ofertados 54 lotes de componentes que não têm mais utilidade operacional para o sistema ferroviário, mas que possuem alto valor de reaproveitamento industrial. Entre os itens estão dormentes de madeira, trilhos, sucata ferrosa de via permanente de pequeno e grande volume, sucata de aço e ferro miúda, sucata de cobre e materiais operacionais diversos, como reatores, compressores, chaves seccionadoras e isoladores.

Os leilões de inservíveis têm dupla função estratégica para a CPTM: geram receita não tarifária e promovem a destinação ambientalmente adequada dos materiais. Ao serem adquiridos por outros agentes do mercado, os itens são reinseridos na cadeia produtiva, reduzindo o impacto ambiental e fortalecendo a economia circular.

A CPTM transporta cerca de 1,2 milhão de passageiros por dia útil, com trens que percorrem aproximadamente 53,5 mil km diariamente. Suas quatro linhas somam 142 km de extensão, atendendo 12 municípios, incluindo a capital paulista.

Interessados podem acessar o edital completo nos canais oficiais da companhia para verificar prazos, condições de participação e a lista detalhada dos lotes. O leilão será realizado de forma eletrônica, e os lances poderão ser feitos durante a sessão agendada.

A iniciativa reforça o compromisso da CPTM com a sustentabilidade e a geração de receitas alternativas, contribuindo para a modernização e manutenção do sistema ferroviário metropolitano.

Fonte de referência: Agência SP — https://www.agenciasp.sp.gov.br/cptm-realiza-segundo-leilao-de-inserviveis-do-ano-com-previsao-de-arrecadacao-de-r-3-milhoes/