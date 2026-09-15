Cármen Lúcia afirma que STF provocou mal-estar cívico na população brasileira em meio a crise institucional

Ministra Cármen Lúcia expressa profunda preocupação com o impacto das recentes polêmicas envolvendo membros do Supremo Tribunal Federal na sociedade

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), manifestou publicamente sua preocupação com o cenário atual enfrentado pela Corte. Segundo informações da Agência Brasil, a magistrada afirmou que o tribunal provocou um mal-estar cívico nos brasileiros devido à exposição negativa dos últimos dias.

O desabafo ocorreu nesta terça-feira (15), durante uma sessão que debatia a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. A discussão girou em torno de uma suposta relação entre o magistrado e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, figura central no caso do Banco Master.

Cármen Lúcia destacou que, na sua percepção, o Judiciário deveria atuar para trazer tranquilidade ao país, mas acabou gerando o efeito oposto. A ministra ressaltou que a situação é motivo de tristeza e consternação dentro do plenário da Corte.

Entenda a crise institucional e as denúncias

O caso ganhou repercussão nacional em 1º de setembro, quando o ministro André Mendonça retirou o sigilo de um relatório contendo trocas de mensagens. O documento sugere uma proximidade entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, levantando questionamentos sobre a conduta de autoridades.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou a anulação do relatório, argumentando que a investigação avançou sobre um ministro do Supremo sem a devida comunicação ao plenário ou à presidência. O material cita, inclusive, o nome do procurador-geral, Paulo Gonet.

Defesa e reações dos ministros

O ministro Alexandre de Moraes classificou o relatório como inconstitucional e ilegal. Em resposta, Moraes apresentou um documento da Polícia Federal que sugere que André Mendonça teria direcionado investigações da Operação Compliance Zero para atingir adversários, embora o arquivo não possua assinatura oficial.

O julgamento sobre como proceder com as denúncias foi suspenso após um pedido de vista do ministro Flávio Dino. O tribunal ainda discute se as investigações sobre Moraes e Mendonça devem ser conduzidas de forma conjunta ou separada.

Votos e o placar parcial no STF

Até a interrupção da sessão, o placar parcial contava com 4 votos a 3 a favor da análise separada das condutas. Acompanharam o presidente Edson Fachin os ministros Luiz Fux, André Mendonça e Cármen Lúcia.

O ministro Luiz Fux argumentou que não existe conexão entre as petições, tratando os casos como questões distintas de natureza administrativa e processual. Por outro lado, os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes votaram pelo julgamento conjunto das suspeitas.

Perguntas Frequentes

Por que Cármen Lúcia disse que houve mal-estar cívico? A ministra afirmou que a exposição negativa do STF e a espetacularização dos casos recentes inebriaram o sentimento de justiça da população.

Qual a origem da denúncia contra Alexandre de Moraes? A denúncia baseia-se em um relatório com 52 mensagens que seriam de Daniel Vorcaro, sugerindo proximidade e troca de informações com o ministro.

O que diz a defesa de Moraes? O ministro nega qualquer irregularidade e aponta que o relatório utilizado contra ele é ilegal e inconstitucional.

Qual a posição da PGR sobre o caso? A Procuradoria-Geral da República pediu a anulação do relatório parcial, alegando irregularidades no procedimento adotado pelo ministro André Mendonça.

O julgamento foi concluído? Não, a sessão foi suspensa após um pedido de vista do ministro Flávio Dino, sem data definida para a retomada das análises.