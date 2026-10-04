CRB perde força na 31ª rodada e precisa de campanha impecável para garantir vaga no G-6 da Série B

Com a permanência na sétima colocação após a 31ª rodada, o CRB enfrenta um cenário desafiador para alcançar o G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro.

A recente derrota do CRB para o São Bernardo, pelo placar de 3 a 1, complicou a situação do clube na tabela de classificação. Com o resultado negativo, a equipe viu a distância para os primeiros colocados aumentar, tornando o objetivo do acesso mais difícil nesta reta final de competição.

Conforme informação divulgada pelo ge, o CRB mantém atualmente 16,8% de chances de conquistar o acesso para a elite do futebol nacional, segundo projeções realizadas pelo Gato Mestre. O time ocupa a sétima posição, mas precisa reverter um cenário de instabilidade para retomar o fôlego na disputa.

Diferença de pontos e o confronto direto

A distância atual para o Atlético-GO, que ocupa a sexta posição na tabela, é de quatro pontos, com o CRB somando 48 contra 52 do adversário. Mesmo com a proximidade, o clube alagoano não consegue ingressar na zona de acesso na próxima rodada, ainda que vença o confronto direto.

A partida decisiva contra o Atlético-GO está marcada para a próxima quarta-feira, às 20h30, no estádio Rei Pelé.

A projeção matemática para o acesso

O departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indica que a pontuação necessária para garantir um lugar no G-6 gira em torno de 62 a 63 pontos. Para atingir essa meta, o CRB precisará de um aproveitamento muito alto nos jogos restantes.

Na prática, isso significa que o clube pode precisar de cinco vitórias em sete partidas, ou uma combinação de quatro vitórias e dois ou três empates. A margem de erro para o elenco alagoano tornou-se mínima, exigindo foco total nos próximos compromissos da temporada.

Calendário decisivo na reta final

O cronograma do CRB reserva sete desafios determinantes para o futuro do clube na competição. O time terá a vantagem de jogar quatro dessas partidas no estádio Rei Pelé, onde busca o apoio da torcida para somar pontos fundamentais contra adversários diretos e outros concorrentes.

Os confrontos em casa serão contra Atlético-GO, Botafogo-SP, Londrina e Ceará. Já os jogos fora de casa, que completam a jornada, serão realizados contra Fortaleza, Goiás e Náutico. Cada um desses embates será tratado como uma decisão para as pretensões da equipe.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual a posição atual do CRB na Série B? O CRB ocupa a sétima colocação na tabela após a 31ª rodada.

2. Quantos pontos o CRB precisa para chegar ao G-6? Segundo a UFMG, a projeção é de 62 a 63 pontos para garantir a vaga.

3. Qual a diferença de pontos para o sexto colocado? O CRB possui 48 pontos, enquanto o Atlético-GO, sexto colocado, soma 52 pontos.

4. Quantos jogos restam para o CRB na competição? O time ainda disputará sete partidas até o encerramento desta etapa do campeonato.

5. Quais são os próximos adversários do CRB em casa? O clube enfrentará, no Rei Pelé, as equipes do Atlético-GO, Botafogo-SP, Londrina e Ceará.