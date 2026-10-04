Lar de Idosos em Curitiba vira referência com menor local de votação do Brasil

Uma única urna eletrônica instalada no Lar de Idosos Recanto do Tarumã, em Curitiba, permite que cerca de 120 moradores exerçam o direito ao voto com dignidade e acessibilidade, conforme reportagem da Banda B.

O local, situado na Rua Konrad Adenauer, destaca-se como um dos menores colégios eleitorais da capital paranaense. A iniciativa busca facilitar a participação dos idosos no processo democrático, eliminando a necessidade de deslocamentos exaustivos até centros de votação mais distantes.

Segundo dados divulgados pela Banda B, a estrutura, que funciona desde 2022, é fruto de uma parceria voltada à inclusão social e ao fortalecimento da cidadania dos residentes da instituição, que acolhe homens com mais de 60 anos em situação de vulnerabilidade.

Um direito garantido dentro de casa

A presença da urna no Lar de Idosos Recanto do Tarumã é celebrada pelos moradores e pela equipe administrativa. De acordo com a assistente social Maria Jocélia Pires Lopes, a conquista foi viabilizada pelo projeto Pró-Cidadão, idealizado pelo desembargador Wellington, visando garantir que os idosos não percam o vínculo com as decisões do país.

A participação é expressiva, com cerca de 70% dos residentes aptos a votar. Os demais moradores não participam do pleito devido a questões ligadas à cognição ou por estarem sob curatela, respeitando as normas estabelecidas pela Justiça Eleitoral para o processo de votação.

Benefícios práticos e prova de vida

Além da importância política, a votação traz vantagens diretas aos idosos. O comparecimento às urnas é reconhecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como prova de vida automática, o que simplifica a rotina dos beneficiários. O morador Edson Machado Bertoldo, de 74 anos, destacou que o processo é uma forma de exercer responsabilidade e contribuir com o futuro do Brasil.

O ambiente mais tranquilo, com fluxo reduzido de eleitores, também favorece o conforto dos votantes. A seção eleitoral está aberta não apenas aos residentes, mas também aos vizinhos da comunidade, promovendo uma integração maior entre o lar e os moradores do bairro Tarumã.

História e cidadania em Curitiba

O Lar de Idosos Recanto do Tarumã possui uma longa trajetória de assistência, tendo sido inaugurado em 1º de setembro de 1967. A instituição é mantida pela Associação Filantrópica Socorro aos Necessitados, entidade com mais de um século de atuação, fundada em 1921.

Para o morador Ivaldo Paulo da Silva, de 77 anos, a oportunidade de votar no local onde vive foi decisiva. Após um período de afastamento das urnas, ele decidiu retomar o exercício da cidadania nesta eleição, ressaltando a simplicidade e a acessibilidade do procedimento oferecido pela instituição.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a votação no Lar de Idosos

1. Quantas urnas funcionam no Lar de Idosos Recanto do Tarumã? Apenas uma urna eletrônica atende a instituição e a comunidade local.

2. Quem pode votar neste local? Além dos 120 moradores do lar, eleitores que residem nas proximidades da Rua Konrad Adenauer também podem utilizar a seção eleitoral.

3. O voto no local vale como prova de vida? Sim, o comparecimento às urnas funciona como prova de vida automática para os beneficiários do INSS.

4. Todos os idosos do lar votam? Cerca de 70% dos moradores participam. Os demais não votam por questões de cognição ou por serem curatelados.

5. Desde quando a urna é instalada no local? A iniciativa de instalar a urna dentro da instituição começou no ano de 2022.