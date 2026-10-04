Polícia Federal apreende mais de R$ 30 milhões em crimes eleitorais durante o ano de 2026

A Polícia Federal intensificou o combate às irregularidades em 2026, com apreensões que superam mais de R$ 30 milhões em dinheiro e R$ 45 milhões em outros bens.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, a Polícia Federal tem atuado de forma rigorosa no enfrentamento aos crimes eleitorais ao longo deste ano. O balanço foi apresentado pelo diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, durante entrevista coletiva realizada neste domingo.

O volume expressivo de apreensões reflete o trabalho coordenado das forças de segurança em todo o país. Além do montante em espécie, outros bens apreendidos somam R$ 45 milhões, demonstrando a dimensão das investigações em curso contra práticas ilícitas no processo eleitoral.

Abaixo, detalhamos os números das ações policiais e as medidas adotadas para garantir a integridade da votação, conforme os dados oficiais apresentados pelo comando da Polícia Federal.

Balanço das operações e inquéritos em 2026

Até o momento, a Polícia Federal instaurou 1.292 inquéritos policiais focados em apurar crimes eleitorais. O trabalho investigativo é robusto, contando com mais de 2.200 investigações ativas espalhadas pelo território nacional.

Ao todo, foram realizadas 62 operações específicas para coibir desvios. Somente neste domingo, 28 pessoas foram detidas em sete estados e no Distrito Federal. Um exemplo notório ocorreu em Roraima, onde uma ação resultou na apreensão de mais de R$ 300 mil em dinheiro vivo.

Combate à violência política de gênero

Além dos crimes financeiros, a corporação tem dado atenção especial à violência política de gênero. Andrei Rodrigues destacou que foram abertos 97 inquéritos policiais voltados exclusivamente para esta área, em um esforço coordenado para proteger a participação democrática.

O diretor-geral reiterou o compromisso da instituição com a democracia. Segundo ele, o trabalho é feito em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal e as Polícia estaduais, reforçando que a atuação é integrada.

Observadores internacionais acompanham o pleito

Como parte de um acordo de cooperação, policiais de Angola estão no Brasil acompanhando o andamento das eleições. O objetivo é atuar como observadores do processo eleitoral brasileiro.

A presença dos angolanos visa levar a experiência técnica da Polícia Federal brasileira para o país africano, contribuindo para o aprimoramento do sistema eleitoral daquela nação, conforme relatado por Rodrigues durante a coletiva.

Perguntas frequentes sobre os crimes eleitorais

Qual o valor total apreendido pela Polícia Federal em crimes eleitorais?

Foram apreendidos mais de R$ 30 milhões em dinheiro vivo, além de outros bens que somam R$ 45 milhões ao longo de 2026.

Quantos inquéritos foram instaurados pela PF este ano?

A Polícia Federal instaurou 1.292 inquéritos policiais para investigar suspeitas de irregularidades no processo eleitoral.

Como a PF tem tratado a violência política de gênero?

A corporação abriu 97 inquéritos específicos para investigar casos de violência política de gênero, tratando o tema com prioridade e coordenação.

Por que policiais de Angola estão no Brasil?

Eles estão no país como observadores, por meio de um acordo de cooperação, para aprender com a experiência brasileira e levar melhorias ao processo eleitoral de Angola.