Crime brutal no Oeste do Paraná: Pai confessa assassinato da filha de 5 anos par

Crime brutal no Oeste do Paraná: Pai confessa assassinato da filha de 5 anos para atingir a mãe

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (08), um homem de 30 anos pela morte de sua própria filha, Rebeca Yasmin Cerdan, no município de Ramilândia. O caso chocou a região e foi classificado pelas autoridades como vicaricídio — quando a criança é assassinada com o objetivo central de causar extremo sofrimento à mãe.

A dinâmica: A criança de 5 anos foi morta por esganadura enquanto dormia, no período em que os avós paternos saíram para ir ao supermercado.

A descoberta: Ao retornarem, cerca de uma hora e meia depois, os avós encontraram a neta sem reação caída no chão do quarto e confrontaram o filho.

O contexto: O autor do crime havia passado a noite em claro sob o efeito de maconha e cocaína. Ao ser questionado pelos pais, proferiu frases desconexas envolvendo “Jesus”, “demônio” e “salvação”.

A motivação: Em interrogatório audiovisual, além de confessar a autoria com as próprias mãos, o homem declarou explicitamente às equipes policiais que praticou o ato para atingir a ex-companheira, com quem tem um histórico de separação conturbada.

Profissionais de saúde atestaram marcas evidentes no pescoço da vítima e confirmaram o óbito no local. A polícia descartou indícios de violência sexual.

O suspeito André Juan de Oliveira Cerdan que durante a prisão chegou a declarar que “a droga destrói a família”, permanece custodiado pela Polícia Penal do Paraná (PPPR). A legislação prevê penas severas para este tipo de delito, que, com os agravantes de vínculo familiar e motivação, pode alcançar até 60 anos de reclusão. A PCPR segue em diligências para concluir o inquérito.

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