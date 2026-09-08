🦷 PLANTÃO DE IMPLANTES DINIZDENT!

🚨 Atenção, Ubiratã! Nos dias 09, 10, 11 e 12 de setembro, a DinizDent realiza um plantão especial de implantes.

✨ Aproveite essa oportunidade para dar o primeiro passo para recuperar seu sorriso e sua qualidade de vida!

📲 Entre em contato e agende sua avaliação!

📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã/PR

Responsável técnica: Daniele Sofia Fernandes Diniz – CRO 17750

Agende uma avaliação com a DinizDent e conheça as possibilidades para transformar seu sorriso. 💙

📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã

📞 (44) 9 9992-9182 | (44) 9 9838-0688

📲 Instagram: @dinizdent

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