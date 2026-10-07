Motociclista é arremessado contra para-brisa após colisão na Linha Verde em Curitiba

Colisão entre moto e Citroën C3 na Linha Verde termina com condutores feridos e trânsito lento no bairro Hauer, em Curitiba

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um Citroën C3 chamou a atenção de quem passava pela Linha Verde, em Curitiba, no início da tarde desta quarta-feira (7). O impacto foi tão forte que o motociclista acabou sendo arremessado contra o para-brisa do automóvel.

A ocorrência, registrada na região do bairro Hauer, gerou um intenso congestionamento na via, uma das mais movimentadas da capital paranaense. O carro envolvido ficou atravessado na pista, o que dificultou a passagem de outros veículos por um período.

Conforme informação divulgada pela Banda B, o sargento Marlon, do Corpo de Bombeiros, afirmou que houve um descuido de ambos os condutores, tanto da motocicleta quanto do automóvel, no momento em que se aproximavam de um semáforo que estava aberto para os dois.

Dinâmica do acidente e atendimento das vítimas

Segundo os relatos apurados no local, os dois veículos seguiam na mesma direção quando a motocicleta teria realizado uma frenagem brusca. Logo em seguida, ocorreu a colisão com o Citroën C3, conduzido por uma mulher.

O sargento Marlon explicou à reportagem que, ao chegarem no semáforo, um avançou sobre o outro, resultando no choque.

Uma Equipes do Siate foi prontamente acionada para realizar a cinemática do trauma e avaliar os envolvidos. De acordo com o sargento, foram constatadas apenas lesões leves em ambos os condutores, que acabaram sendo liberados no local sem a necessidade de encaminhamento hospitalar.

Impactos no trânsito e suporte das autoridades

Além do Corpo de Bombeiros, equipes do GTRAN (Grupo de Trânsito) da Guarda Municipal de Curitiba estiveram presentes para organizar o fluxo de veículos e atender a ocorrência, que deixou o trânsito complicado na região da Linha Verde durante o atendimento.

O episódio reforça a necessidade de atenção redobrada em vias de grande circulação, especialmente em trechos semafóricos. A situação foi controlada pelas autoridades de trânsito após a retirada do veículo que obstruía a via.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O que causou o acidente na Linha Verde?

Segundo o sargento Marlon, do Corpo de Bombeiros, o acidente foi provocado por um descuido de ambos os condutores ao se aproximarem de um semáforo.

2. Alguém ficou gravemente ferido?

Não. Apesar do impacto ter arremessado o motociclista contra o para-brisa, o uso do capacete ajudou a evitar ferimentos graves. Ambos sofreram apenas lesões leves.

3. Os envolvidos foram levados ao hospital?

Não, nenhum dos dois condutores quis ser encaminhado ao hospital após a avaliação das equipes do Siate no local.

4. Qual foi o impacto no trânsito?

O acidente causou congestionamento na Linha Verde, pois o carro ficou atravessado na pista, ocupando parte da via e dificultando a passagem dos demais veículos.

5. Quem atendeu a ocorrência?

O atendimento contou com o apoio do Siate, para os cuidados médicos, e do GTRAN da Guarda Municipal de Curitiba, para a organização do trânsito.