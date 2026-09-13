Critics nas redes sobre Charlie Kirk levaram a demissões e, em alguns casos, a acordos milionários, diz BBC

Centenas foram demitidas ou punidas por posts Critics a Charlie Kirk após seu assassinato; alguns obtiveram reintegrações ou acordos, diz a BBC.

O episódio mobilizou pressão pública e política por punições a quem publicou comentários Critics nas horas seguintes à morte de Kirk, e gerou processos judiciais que, em alguns casos, resultaram em indenizações substanciais.

Casos relatados pela BBC

A antropóloga Tamar Shirinian foi suspensa e posteriormente demitida por um comentário no Facebook dizendo que “o mundo está melhor sem” Kirk. A Universidade do Tennessee concordou em pagar $1.9m para encerrar o processo movido por ela; como parte do acordo, Shirinian não será reintegrada e concordou em não se candidatar a futuras vagas na instituição, segundo a BBC.

A bióloga Brittney Brown, que trabalhava na Florida's Fish and Wildlife Conservation Commission, foi demitida após Republican um meme satírico sobre a posição de Kirk em relação à violência armada. Brown acertou um acordo financeiro de $485,000 (u00a3355,000 segundo BBC).

O professor de teatro Darren Michael foi reintegrado pela Austin Peay State University e a escola concordou em pagar $500,000 para encerrar reclamações legais, conforme a BBC. A jornalista Karen Attiah teve sua reintegração determinada por um árbitro, com pagamento de salários retroativos, depois de ter sido demitida por publicações online.

Pressão política e números

A reportagem cita que, na sequência do crime, lideranças conservadoras pediram que empregadores fossem acionados. O Vice-President JD Vance disse: "When you see someone celebrating Charlie's murder, call them out. And hell, call their employer." Um porta-voz da Casa Branca, Davis Ingle, afirmou que "qualquer um que endosse violência política ou cultura de assassinato deve ser condenado nos termos mais severos possíveis", segundo a BBC.

Um levantamento da agência Reuters, citado pela BBC, encontrou mais de 600 casos de pessoas punidas ou demitidas relacionados a postagens sobre Kirk, embora a contagem provavelmente subestime o total real, observa a reportagem.

Consequências legais e pessoais

A BBC registra que muitas das ações judiciais foram movidas por funcionários de instituições públicas ou por trabalhadores sindicalizados, grupos que contam com maiores proteções de livre expressão. Os resultados têm variado: alguns foram reintegrados, outros receberam acordos financeiros e outros seguiram sem emprego.

Apesar das perdas pessoais e profissionais relatadas, a BBC registrou que várias das pessoas entrevistadas disseram não se arrepender do conteúdo de suas postagens, mesmo reconhecendo as consequências práticas que enfrentaram.

Fontes: BBC.