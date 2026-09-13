Carro parte ao meio após colisão violenta contra poste em Colombo e deixa homem em estado grave

Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de socorro na região de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, após um carro colidir violentamente contra um poste.

O impacto da batida foi tão forte que o veículo acabou ficando partido ao meio, deixando um homem ferido com gravidade no início da noite deste sábado (12). O caso ocorreu na altura do quilômetro 118 da BR-476, na Estrada da Ribeira.

A ocorrência foi registrada na entrada do Jardim Ana Terra, no bairro São Gabriel. De acordo com informações divulgadas pelo portal Banda B, a vítima foi socorrida ainda com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

As autoridades confirmaram que o homem sofreu uma amputação de perna em decorrência da força da colisão. Após os primeiros procedimentos realizados no local, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar devido à gravidade dos ferimentos.

Detalhes sobre a dinâmica do acidente

Conforme o relato de testemunhas que estavam próximas ao local, o automóvel teria sido fechado por outro veículo pouco antes de sair da pista e atingir o poste de concreto. No entanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ressaltou que essa informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Investigação em curso pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal esteve presente no cenário do acidente para realizar o isolamento da área e os levantamentos periciais necessários.

Até o momento, a identidade do motorista envolvido no acidente não foi divulgada pelas autoridades.

FAQ

Onde aconteceu o acidente? O veículo bateu contra um poste na Estrada da Ribeira, quilômetro 118 da BR-476, em Colombo.

Qual o estado de saúde da vítima? O homem foi socorrido em estado grave e sofreu uma amputação de perna.

O veículo ficou destruído? Sim, com a força do impacto contra o poste, o carro ficou partido ao meio.

Já se sabe a causa da colisão? Testemunhas relatam que o carro foi fechado por outro veículo, mas a PRF ainda investiga as causas reais.

A identidade do motorista foi revelada? Não, até a última atualização das autoridades, a identidade da vítima não foi divulgada.