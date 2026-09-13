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Carro parte ao meio após colisão violenta contra poste em Colombo e deixa homem em estado grave

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Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de socorro na região de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, após um carro colidir violentamente contra um poste.

O impacto da batida foi tão forte que o veículo acabou ficando partido ao meio, deixando um homem ferido com gravidade no início da noite deste sábado (12). O caso ocorreu na altura do quilômetro 118 da BR-476, na Estrada da Ribeira.

A ocorrência foi registrada na entrada do Jardim Ana Terra, no bairro São Gabriel. De acordo com informações divulgadas pelo portal Banda B, a vítima foi socorrida ainda com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

As autoridades confirmaram que o homem sofreu uma amputação de perna em decorrência da força da colisão. Após os primeiros procedimentos realizados no local, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar devido à gravidade dos ferimentos.

Detalhes sobre a dinâmica do acidente

Conforme o relato de testemunhas que estavam próximas ao local, o automóvel teria sido fechado por outro veículo pouco antes de sair da pista e atingir o poste de concreto. No entanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ressaltou que essa informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Investigação em curso pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal esteve presente no cenário do acidente para realizar o isolamento da área e os levantamentos periciais necessários.

Até o momento, a identidade do motorista envolvido no acidente não foi divulgada pelas autoridades.

FAQ

Onde aconteceu o acidente? O veículo bateu contra um poste na Estrada da Ribeira, quilômetro 118 da BR-476, em Colombo.

Qual o estado de saúde da vítima? O homem foi socorrido em estado grave e sofreu uma amputação de perna.

O veículo ficou destruído? Sim, com a força do impacto contra o poste, o carro ficou partido ao meio.

Já se sabe a causa da colisão? Testemunhas relatam que o carro foi fechado por outro veículo, mas a PRF ainda investiga as causas reais.

A identidade do motorista foi revelada? Não, até a última atualização das autoridades, a identidade da vítima não foi divulgada.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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