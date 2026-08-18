Cruz Azul Femenil alza la voz y condena agresiones y comentarios ofensivos contra sus jugadoras tras derrota en el torneo

La directiva de Cruz Azul Femenil emitió un pronunciamiento oficial para condenar enérgicamente las expresiones ofensivas y descalificaciones dirigidas hacia sus futbolistas en redes sociales y diversos espacios de opinión, luego del resultado adverso registrado en su reciente compromiso del torneo Apertura 2026.

Mafer Pons, directora deportiva de la institución celeste, señaló que una derrota deportiva bajo ninguna circunstancia justifica la emisión de ataques personales, despectivos o denigrantes en contra de las jugadoras. Desde el club se hizo un llamado enérgico a la afición, medios de comunicación y público en general para mantener el respeto fundamental hacia las deportistas, recordando que detrás de cada competencia existe el esfuerzo de profesionales que representan con compromiso a los colores de la institución, enfatizando que el rendimiento se queda en la cancha mientras que la dignidad humana y el respeto deben prevalecer fuera de ella.