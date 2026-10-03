Paraguai vai às urnas neste domingo para definir novos prefeitos e vereadores em eleições municipais decisivas

O Paraguai se prepara para realizar neste domingo as eleições municipais, um momento crucial para definir os representantes que estarão à frente das gestões locais pelos próximos cinco anos, abrangendo o período de 2026 a 2031.

O processo eleitoral mobiliza toda a estrutura do país, que busca assegurar que a vontade popular seja expressa de maneira organizada. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o sistema eleitoral Paraguai está pronto para receber os eleitores em todo o território nacional.

A expectativa é de um pleito marcado pela eficiência logística e pelo uso de tecnologia para garantir a lisura dos votos. O Tribunal Superior de Justiça Eleitoral do Paraguai (TSJE) confirmou que todos os preparativos foram finalizados ainda no sábado, véspera da votação, garantindo a distribuição de materiais em todas as seções.

Abaixo, detalhamos como está estruturada a logística e o funcionamento destas eleições que movimentam o cenário político Paraguai.

Logística e infraestrutura das urnas eletrônicas

Para viabilizar a votação, o TSJE concluiu com sucesso a distribuição de 17.992 urnas eletrônicas e 14.711 kits eleitorais por todo o país. Esse esforço garante que cada uma das 14.711 seções eleitorais esteja devidamente equipada para receber os cidadãos.

Do volume total de urnas, 14.711 foram destinadas diretamente aos locais de votação, enquanto 2.094 foram reservadas para contingências e 1.187 foram utilizadas especificamente para fins de treinamento das equipes e mesários.

Segurança e transparência no processo eleitoral

O ministro e presidente do TSJE, Bogarín González, enfatizou o compromisso estatal com a integridade do processo. Segundo o ministro, o objetivo principal é oferecer um ambiente de votação que seja pacífico, limpo, claro e transparente para todos os paraguaios.

O aparato estatal foi totalmente mobilizado para que os eleitores possam exercer seu direito ao voto com segurança. A confiança no sistema é um dos pilares da gestão eleitoral para este domingo, buscando transmitir tranquilidade à população durante todo o dia de votação.

Horários de votação e apuração dos resultados

As seções eleitorais estarão abertas das 7h às 17h para receber o eleitorado, que soma 5.043.154 pessoas habilitadas a votar. Ao todo, a votação ocorrerá em 1.187 locais distribuídos pelos 263 municípios do país.

A apuração dos votos terá início imediatamente após o encerramento das urnas. A previsão oficial do tribunal é de que a contagem seja finalizada por volta das 20h, com resultados preliminares sendo transmitidos pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

Como acompanhar a contagem dos votos

Os eleitores e observadores poderão acompanhar a apuração através de um sistema de transmissão disponibilizado pelo TSJE. O órgão destaca que a margem de variação dos dados divulgados pelo sistema é inferior a 1% na comparação com a contagem final realizada pelos Tribunais Eleitorais.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual é o período de mandato dos eleitos nestas eleições? Os candidatos eleitos neste domingo assumirão mandatos de cinco anos, exercendo suas funções de 2026 a 2031.

Quantos eleitores estão aptos a votar? Estão habilitados a votar um total de 5.043.154 eleitores em todo o Paraguai.

Qual o horário de funcionamento das seções eleitorais? As urnas estarão abertas para votação das 7h às 17h deste domingo.

Quando a apuração será finalizada? A previsão do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral é que a apuração dos resultados seja concluída às 20h.

O sistema de transmissão de resultados é confiável? Sim, segundo o TSJE, a margem de variação nos resultados preliminares transmitidos é inferior a 1% em relação à contagem final oficial.