CSN (CSNA3) Projeta Salto de até 62% no Prejuízo, para Patamares Bilionários

A Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN (CSNA3), divulgou números preliminares e não auditados referentes ao primeiro semestre encerrado em 30 de junho de 2026.

A CSN projeta, para os seis primeiros meses de 2026, um prejuízo líquido entre R$ 1,3 bilhão e R$ 1,4 bilhão. Se concretizada, a projeção representaria um incremento de 50% a 62% ante igual etapa do ano anterior, quando a companhia anotou prejuízo líquido de R$ 861,9 milhões.

Já sobre a receita líquida da CSN no primeiro semestre, os números preliminares apontam para estabilidade ante o ano anterior, quando a companhia registrou R$ 21,6 bilhões.

O Ebitda ajustado esperado é de R$ 5,3 bilhões a R$ 5,4 bilhões, ao passo que foram R$ 5,2 bilhões no primeiro semestre de 2025.

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Em se tratando do endividamento, os números não auditados apontam que a dívida bruta e a dívida líquida ajustada devem sofrer um aumento para um montante não superior a R$ 54 bilhões e R$ 44 bilhões, respectivamente.







Ao fim de março deste ano, no trimestre imediatamente anterior, a companhia tinha dívida bruta de R$ 50,4 bilhões e dívida líquida ajustada de R$ 40,5 bilhões.

A alavancagem deve sofrer um “aumento moderado”, mas sem superar 3,5 vezes o Ebitda da companhia.

Caixa e equivalentes de caixa devem passar por um leve aumento em relação à posição de R$ 12,8 bilhões registrada ao fim de março deste ano.

O fato relevante divulgado pela CSN frisa que as informações se baseiam em dados disponíveis até o momento da divulgação, ainda estão sujeitas à conclusão do fechamento contábil e a ajustes finais, e não substituem as demonstrações financeiras completas elaboradas segundo as normas IFRS.

Resultado da CSN no 2T26

Conforme o calendário de resultados, a companhia deve divulgar seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2026 no dia 12 de agosto, após o fechamento do pregão. A teleconferência dos resultados ocorrerá no dia seguinte.

As projeções do consenso Bloomberg apontam para um prejuízo de R$ 328 milhões entre abril e junho, com Ebitda de R$ 2,51 bilhões e receita líquida de R$ 10,96 bilhões.

A margem Ebitda esperada é de 22,9%.

Cotação de CSNA3

As ações da CSN são negociadas a R$ 4,95 no pregão desta sexta-feira (31). No acumulado de 30 dias, os papéis CSNA3 sobem cerca de 7%.

No entanto, em uma janela de 12 meses, a CSN registra queda acumulada de 38,2%.