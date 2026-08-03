Uruguaio furta cachaça e desfere soco na cara de funcionário de mercado em Cascavel

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Por Diego Cavalcante
Atualizado em
Um homem, natural do Uruguai, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (3), após furtar cachaça e agredir um funcionário de um mercado em Cascavel.
Segundo as informações, o homem estava recebendo atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Veneza e teria ido até um mercado localizado nas proximidades. No estabelecimento, ele teria furtado um Camelinho.
Um funcionário percebeu o furto e foi atrás do suspeito. Durante a tentativa de abordagem, o homem teria reagido e desferido um soco no rosto do trabalhador.
A Polícia Militar foi acionada e realizou a abordagem do suspeito. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para os procedimentos cabíveis.
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