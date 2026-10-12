Cuca lamenta virada do Santos para o Atlético-MG nos acréscimos

Treinador falou em falha coletiva após derrota por 2 a 1 na Arena MRV; Gabigol marcou e Coutinho deu assistência

O técnico Cuca admitiu que o Santos falhou de maneira coletiva na virada sofrida para o Atlético-MG, por 2 a 1, nos minutos finais do jogo realizado neste domingo na Arena MRV. A equipe abriu o placar com Gabigol, mas sofreu a virada com gols que vieram a partir de um escanteio e de um cruzamento que terminou em bicicleta de Borbas, segundo CGN da Agência Estado Publicado pela CGN.

Em entrevista coletiva, Cuca resumiu o sentimento após a derrota: “Falhamos geral”. O treinador também rejeitou apontar um único responsável pelo resultado e disse preferir que se questione seu trabalho em vez do desempenho de um jogador.

Erros coletivos e reclamações do treinador

O técnico citou como momentos críticos desde o escanteio que originou o empate de Vitor Hugo até o cruzamento que resultou no gol de Borbas. Cuca avaliou que o Santos tinha condições de proteger a vantagem, mas não conseguiu controlar o desfecho da partida.

Avaliação sobre jogadores e substituições

O comandante também explicou que colocou Rony buscando mais velocidade e destacou que Coutinho participou diretamente do gol ao servir Gabigol.

Consequências imediatas e próximo compromisso

A derrota encerrou a invencibilidade de oito partidas do Santos no Brasileirão e a sequência de cinco vitórias como visitante. segundo CGN da Agência Estado veiculada pela CGN, o Santos permanece com 42 pontos, cinco atrás do Atlético-MG. O time terá uma semana para trabalhar antes de enfrentar o Fluminense no domingo, dia 18, às 16h, no Maracanã.