Alerta de tempestade coloca todas as 399 cidades do Paraná em perigo neste feriado de Nossa Senhora Aparecida

O Paraná está em alerta máximo devido a uma previsão de tempestades que abrange a totalidade de seus municípios durante o feriado de 12 de outubro.

Um alerta amarelo de tempestade foi emitido neste domingo (11) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), colocando todas as 399 cidades do Paraná em estado de perigo potencial. A condição climática adversa deve persistir durante todo o feriado de Nossa Senhora Aparecida, exigindo cautela da população paranaense.

Conforme informação divulgada pela Banda B, o fenômeno traz riscos significativos que incluem a possibilidade de cortes no fornecimento de energia elétrica, alagamentos, queda de árvores e prejuízos em plantações. O monitoramento meteorológico aponta que o período exige vigilância constante das autoridades e dos moradores.

Detalhes sobre a previsão e os fenômenos esperados

Segundo o Inmet, o alerta tem validade até as 23h59 desta segunda-feira (12). A previsão indica volumes de chuva entre 30 e 50 mm por dia, acompanhados por ventos intensos que podem atingir a marca de 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo em diversas regiões do estado.

Recomendações de segurança durante o mau tempo

Para minimizar riscos à integridade física e ao patrimônio, o Inmet orienta que os cidadãos evitem estacionar veículos próximos a placas de propaganda ou torres de transmissão. Além disso, é fundamental evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a ocorrência das descargas elétricas.

Como acionar ajuda em caso de emergência

A Defesa Civil atende pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros pode ser acionado através do número 193 para emergências urgentes.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Quais cidades do Paraná estão sob alerta?

O alerta do Inmet abrange todas as 399 cidades do estado do Paraná.

2. Qual é a duração do alerta de tempestade?

O alerta amarelo é válido até as 23h59 desta segunda-feira, 12 de outubro.

3. Quais são os principais perigos previstos?

Há risco de ventos de até 60 km/h, chuva forte, granizo, queda de árvores e interrupção de energia elétrica.

4. Devo ligar para onde em caso de emergência?

Em caso de emergência, ligue 199 para a Defesa Civil ou 193 para o Corpo de Bombeiros.

5. É seguro utilizar aparelhos eletrônicos durante a tempestade?

Não, o Inmet recomenda evitar o uso de aparelhos conectados à tomada para prevenir acidentes com descargas elétricas.