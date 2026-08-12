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Debate com Tarcísio mostrou ponto fraco de Haddad na eleição de São Paulo, diz cientista político

Debate com Tarcísio mostrou ponto fraco de Haddad na eleição de São Paulo, diz cientista político

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Debate com Tarcísio mostrou ponto fraco de Haddad na eleição de São Paulo, diz cientista político
Debate com Tarcísio mostrou ponto fraco de Haddad na eleição de São Paulo, diz cientista político
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O primeiro debate entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad na disputa pelo governo de São Paulo pode ter oferecido uma prévia de um confronto político que ultrapassa a eleição estadual. Para o cientista político Elias Tavares, o encontro entre os dois candidatos teve características de uma disputa já polarizada e chegou a lembrar um possível embate presidencial em 2030. A análise foi feita no programa Ponto de Vista, da VEJA, apresentado por Laísa Dall’Agnol (este texto é um resumo do vídeo acima).

Realizado na Band, o debate foi marcado por discussões sobre segurança pública, economia e as administrações estadual e federal. Haddad tentou nacionalizar a disputa e levou Jair Bolsonaro ao confronto, enquanto Tarcísio adotou, na avaliação de Tavares, um comportamento mais comedido.

O debate já mostrou um ‘segundo turno no primeiro turno’?

Elias classificou o encontro como qualificado, embora pouco movimentado. Para ele, a ausência de candidatos competitivos além dos dois principais nomes reduz as possibilidades de confronto e faz com que a eleição paulista tenha desde o início a configuração de uma disputa final. “Não me recordo de outro processo eleitoral que a gente teve basicamente um segundo turno no primeiro turno.”

O cientista político observou que Haddad mencionou Bolsonaro mais vezes do que o próprio Tarcísio, enquanto o governador concentrou o debate na defesa de sua administração. Segundo Elias, o primeiro encontro também teve importância por colocar os candidatos frente a frente sem a mediação de conteúdos produzidos para as redes sociais. “É o primeiro gesto ali de confronto, cara limpa, sem arte visual, sem IA, sem nada.”

As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

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Por que o debate pode ter antecipado 2030?

Ao acompanhar o confronto, Elias afirmou ter enxergado uma dimensão que vai além da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. “Esse debate muito provavelmente poderia ser o debate presidencial de 2030.”

A avaliação parte do peso político acumulado pelos dois candidatos. Tarcísio chega à eleição buscando defender sua gestão, enquanto Haddad tenta se apresentar como alternativa ao atual modelo paulista. Para Elias, porém, a eleição estadual coloca fundamentalmente o mandato do governador sob julgamento, sem que tenha surgido até agora um elemento novo capaz de alterar significativamente a dinâmica da disputa.

Tarcísio pode vencer já no primeiro turno?

Laísa citou pesquisas que mostram vantagem expressiva do governador. Na avaliação do cientista político, a dificuldade de Haddad está justamente em encontrar um elemento novo para reduzir a vantagem de Tarcísio. “O grande desafio que o Fernando Haddad tem é se colocar como alternativa.”

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Para Elias, o petista enfrenta um problema de imagem por ser um personagem já amplamente conhecido pelo eleitorado paulista. “Ele é uma alternativa já com a imagem cansada, com a imagem já muito conhecida.”

Segundo o analista, a consolidação prévia das opiniões sobre Haddad dificulta a conquista de eleitores que hoje preferem Tarcísio. “Quem gosta do Haddad já gosta, e quem não gosta, eu não consigo enxergar ali manejo para que ele possa convencer o eleitor a não votar no Tarcísio e acabar votando nele.”

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Esse cenário, combinado à concentração da disputa em apenas dois grandes polos, sustenta a avaliação de Elias de que a eleição pode ser resolvida rapidamente.

A polarização nacional deve dominar São Paulo?

Na leitura do cientista político, a corrida paulista tende a reproduzir parte da divisão observada nacionalmente. Haddad buscou aproximar o debate da disputa federal e das diferenças entre os campos de Lula e Bolsonaro. Tarcísio, por sua vez, concentrou-se mais na defesa do próprio governo. Para Elias, o risco é que uma eleição com apenas dois protagonistas competitivos produza debates previsíveis e tenha dificuldade de mobilizar o eleitor. “Está dado o tom. Serve para um pontapé inicial, mas, se continuar nesse formato, talvez não empolgue o eleitor paulista.”

Ainda assim, o cientista político vê um quadro bastante definido neste início da campanha. Sem uma mudança significativa na dinâmica eleitoral, sua avaliação é de que Tarcísio entra em posição muito favorável para tentar encerrar a disputa já no primeiro turno.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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Corinthia Mes

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