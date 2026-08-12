Homem em surto que manteve idosos reféns morre após intervenção policial em Londrina

Um homem de 44 anos morreu após ser atingido por uma arma de incapacitação neuromuscular durante uma intervenção policial em Londrina, no norte do Paraná. Ele mantinha um casal de idosos como refém desde a manhã de terça-feira (11) em um condomínio residencial.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná, o homem sofreu parada cardiorrespiratória depois do uso do taser e não resistiu apesar do atendimento médico no local. Os idosos libertados passam bem.

Crise e reféns

Segundo a polícia, o suspeito teve um surto ao saber que a família pretendia interná-lo para atendimento psiquiátrico. Ele viveu no condomínio por 12 anos com esposa e filhos. Durante a crise, o homem esfaqueou o cunhado, brigou com a esposa, invadiu dois apartamentos vizinhos e finalmente entrou no imóvel onde estava o casal de idosos, mantendo-os em cárcere privado.

Os idosos, com 60 e 67 anos, são vizinhos mas não conheciam o suspeito.

Intervenção policial e liberação

A polícia tentou negociar a rendição do homem por cerca de 15 horas. Só por volta de 0h30 de quarta-feira (12) os policiais decidiram entrar no apartamento após esgotadas todas as possibilidades de negociação. Durante a ocorrência, o suspeito estava armado com uma faca, mas acabou deixando a arma durante as negociações.

Após a entrada da polícia, os idosos foram imediatamente atendidos pelo Samu e pelo Siate e encaminhados para avaliação. Ambos não apresentaram ferimentos graves e passam bem.