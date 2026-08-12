veja previsão para seu signo no dia 12/8

Elemento: Fogo. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte.

A ideia lançada de brincadeira encontrará adesão e mostrará um potencial que você tratava como passatempo. Dê forma ao impulso, escolha a pessoa certa para acompanhar o passo e preserve sua criatividade.

Elemento: Terra. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus.

A solução para um impasse surgirá por meio de uma mudança simples na forma de dividir espaço, atenção ou responsabilidades. Experimente o novo arranjo antes de julgá-lo e mantenha o que oferece segurança.

Elemento: Ar. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio.

Ao explicar uma ideia, você perceberá o elo que faltava para torná-la compreensível e interessante. Registre esse achado e procure o contato capaz de ajudar. Imaginação e razão trabalharão juntos.

Elemento: Água. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua.

Um convite atraente exigirá decisão sobre dinheiro, tempo e disponibilidade, revelando a margem que você desconhecia. Conduza a escolha pelo que acrescenta valor à sua vida e negocie condições favoráveis.

Elemento: Fogo. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol.

Ao ouvir alguém descrevê-lo com palavras antigas, você perceberá o quanto aquela versão deixou de representar quem está se tornando. Responda de forma coerente com seu momento e ocupe o espaço disponível.

Elemento: Terra. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio.

Duas lembranças aparentemente desconectadas formarão uma resposta para a questão que estava sendo trabalhada em silêncio. Proteja esse entendimento da interferência alheia. Alinhe intuição e estratégia.

Elemento: Ar. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus.

Um assunto que parecia secundário revelará uma afinidade capaz de gerar uma parceria promissora. Sua percepção das relações ajudará essa possibilidade a reunir pessoas, ganhar movimento e seguir adiante.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Elemento: Água. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão.

Seu nome será lembrado para uma função que exige constância, poder de decisão e maturidade diante de exposição. Aceite a responsabilidade que for compatível com sua trajetória e organize as etapas.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Elemento: Fogo. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter.

Possibilidades além das previstas serão abertas. Celebre a expansão e converta o entusiasmo em calendário, material e compromisso. Coloque inspiração, conhecimento e senso de oportunidade na mesma direção.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Elemento: Terra. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno.

Uma informação que não havia sido considerada mudará os termos de uma negociação e abrirá espaço para revê-la. Apresente os fatos com clareza, mostre onde está o desequilíbrio e proponha uma nova divisão.

Elemento: Ar. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano.

Quem vinha mantendo distância fará uma aproximação, alterando a dinâmica. Receba a novidade sem tentar enquadrá-la imediatamente, diga o que desperta interesse e preserve margem para descobertas.

Elemento: Água. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno.