DEFESA CIVIL DE UBIRATÃ ATUA NO COMBATE A INCÊNDIO EM SECADOR DE GRÃOS EM CAMPIN…

DEFESA CIVIL DE UBIRATÃ ATUA NO COMBATE A INCÊNDIO EM SECADOR DE GRÃOS EM CAMPINA DA LAGOA

A equipe da Defesa Civil de Ubiratã foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em uma unidade de recebimento de grãos, no município de Campina da Lagoa.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram um secador de grãos em chamas. O combate inicial já estava sendo realizado por equipes da Prefeitura de Campina da Lagoa e por trabalhadores da cerealista. Devido à complexidade da ocorrência, foi necessária a atuação da Defesa Civil de Ubiratã, que utilizou equipamentos de proteção respiratória e técnicas especializadas para controlar o incêndio.

Após cerca de quatro horas e meia de trabalho intenso, o fogo foi completamente controlado. A operação contou com o apoio de caminhões-pipa de Campina da Lagoa e de Altamira do Paraná.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

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