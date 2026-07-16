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Quem Ama Cuida: Pilar é aprovada e Globo aumenta maldades - 15/07/2026 - Outro Canal

Quem Ama Cuida: Pilar é aprovada e Globo aumenta maldades – 15/07/2026 – Outro Canal

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Quem Ama Cuida: Pilar é aprovada e Globo aumenta maldades - 15/07/2026 - Outro Canal
A atriz Isabel Teixeira como Pilar, a vilã de 'Quem Ama Cuida', novela das nove da Globo - Manoella Mello/Globo

Aracaju

Com audiência crescente, “Quem Ama Cuida” vai aumentar ainda mais as maldades de Pilar (Isabel Teixeira). Em grupo de pesquisa realizada pela Globo para entender a novela, a personagem foi muito bem avaliada pelo telespectador.

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Cobre diariamente os bastidores das novelas, do telejornalismo e da mídia esportiva. Tem como titular o jornalista Gabriel Vaquer

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