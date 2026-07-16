Quem Ama Cuida: Pilar é aprovada e Globo aumenta maldades – 15/07/2026 – Outro Canal

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Aracaju
Com audiência crescente, “Quem Ama Cuida” vai aumentar ainda mais as maldades de Pilar (Isabel Teixeira). Em grupo de pesquisa realizada pela Globo para entender a novela, a personagem foi muito bem avaliada pelo telespectador.
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