Quer diminuir a barriga? Veja 4 cardápios práticos para incluir na rotina
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Manter uma alimentação saudável é fundamental para preservar a saúde, alcançar o peso desejado e favorecer a redução da gordura acumulada na região abdominal. Para isso, é recomendável adotar uma dieta que reduza a ingestão de calorias e priorize alimentos ricos em proteínas e fibras.
Pensando nisso, a nutricionista Ana Luisa Vilela, especialista em emagrecimento, sugere cardápios para você fazer as pazes com a balança. “A reeducação alimentar é o ponto de partida para a eliminação da barriguinha indesejada”, explica a profissional.
Contudo, lembre-se: antes de iniciar qualquer mudança na alimentação, consulte um profissional de saúde para receber orientações adequadas às suas necessidades.
Cardápio 1
Café da manhã
1 xícara de chá de leite desnatado com café e adoçante
2 fatias de pão de forma integral light sem casca com 1 fatia de queijo branco
1/2 mamão-papaia
Lanche 1
Almoço
1 prato fundo de salada de alface-americana, tomate-cereja, cenoura e palmito com 1 colher de chá de azeite e sal