Quer diminuir a barriga? Veja 4 cardápios práticos para incluir na rotina

Manter uma alimentação saudável é fundamental para preservar a saúde, alcançar o peso desejado e favorecer a redução da gordura acumulada na região abdominal. Para isso, é recomendável adotar uma dieta que reduza a ingestão de calorias e priorize alimentos ricos em proteínas e fibras.

Pensando nisso, a nutricionista Ana Luisa Vilela, especialista em emagrecimento, sugere cardápios para você fazer as pazes com a balança. “A reeducação alimentar é o ponto de partida para a eliminação da barriguinha indesejada”, explica a profissional.

Contudo, lembre-se: antes de iniciar qualquer mudança na alimentação, consulte um profissional de saúde para receber orientações adequadas às suas necessidades.

Cardápio 1

Café da manhã

​1 xícara de chá de leite desnatado com café e adoçante

desnatado com café e adoçante 2 fatias de pão de forma integral light sem casca com 1 fatia de queijo branco

1/2 mamão-papaia

Lanche 1

Almoço

1 prato fundo de salada de alface-americana, tomate-cereja, cenoura e palmito com 1 colher de chá de azeite e sal

de alface-americana, tomate-cereja, cenoura e palmito com 1 colher de chá de azeite e sal 2 colheres de sopa de arroz

1 concha de feijão

1 bife grelhado

1 xícara de chá de brócolis refogado

1 copo de suco de maracujá

1 taça de gelatina diet

Lanche 2

2 fatias de pão de forma light e sem casca

de forma light e sem casca 2 fatias de queijo branco e 1 fatia de peito de peru

1 copo de suco de maracujá com adoçante

Jantar (opcional)

1 porção de salada de alface-americana, rúcula, tomate e cenoura com 1 colher de chá de azeite e sal

1 filé de frango grelhado

1 xícara de chá de verdura refogada

1 maçã

Filé de frango grelhado (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

Cardápio 2

Café da manhã

1 xícara de chá de leite desnatado com café e adoçante

2 torradas light com 1 colher de sobremesa de requeijão light

1 cacho pequeno de uva sem semente

Lanche 1

1 iogurte light do sabor desejado

Almoço

1 porção de salada de alface com tomate, cenoura, pepino e palmito com 1 colher de chá de azeite, vinagre e sal

de alface com tomate, cenoura, pepino e palmito com 1 colher de chá de azeite, vinagre e sal 2 colheres de sopa de arroz

1 concha de feijão

1 filé de frango grelhado

1 xícara de chá de verdura refogada

1 fatia de abacaxi

Lanche 2

2 fatias de pão de forma light e sem casca com creme de ricota

200 ml de água de coco

Jantar (opcional)

1 porção de sopa de legumes

1 copo de suco de limão com adoçante

de limão com adoçante 1 taça de morango

Cardápio 3

Café da manhã

1 xícara de chá de leite desnatado com café e adoçante

1/2 pão francês com 1 colher de chá de margarina

1 fatia de melão

Lanche 1

Almoço

1 prato fundo de salada de folhas verdes com tomate, palmito e cenoura com 1 colher de chá de azeite de oliva e sal

2 colheres de sopa de arroz branco

1 concha de feijão-preto

2 fatias de carne grelhada

1 xícara de chá de couve refogada

1 picolé à base d’água de limão, maracujá ou frutas vermelhas

Lanche 2

2 fatias de pão de forma integral light sem casca com 1 colher de sopa requeijão light

1 copo de suco de limão com adoçante

Jantar (opcional)

Salada de alface, tomate e pepino com 1 colher de chá de azeite, vinagre e sal

1 filé de frango grelhado

1 xícara de chá de abobrinha refogada

1 xícara de chá de cubos de tomate salteados no azeite com manjericão e orégano fresco

1 copo de suco de maracujá com adoçante

1 kiwi

Filé de peixe grelhado (Imagem: bahadiruyanik | Shutterstock)

Cardápio 4

Café da manhã

200 ml de leite desnatado batido com 1/2 maçã e 1 fatia pequena de mamão e 2 colheres de sopa de aveia em flocos​

Lanche 1

2 torradas com 1 colher de sobremesa de geleia light

1 xícara de chá de camomila com adoçante

Almoço

1 porção de salada de alface-americana com tomate, palmito e 1 colher de chá de azeite e sal​

2 colheres de sopa de arroz

1 filé de peixe grelhado

1 colher de sopa de purê de batata

1 xícara de chá de brócolis refogado

refogado 1 copo de suco de maracujá com adoçante

1 taça de gelatina diet

Lanche 2

2 fatias de pão de forma integral light sem casca com 2 fatias de queijo minas

1 copo de suco de maracujá com adoçante

Jantar (opcional)

1 porção de salada de alface, rúcula, tomate-cereja e pepino com 1 colher de chá de azeite e sal

1 bife grelhado e acebolado

Fatias de abobrinha e berinjela grelhadas a gosto

grelhadas a gosto 1 copo de suco de limão com adoçante

1 taça de morango