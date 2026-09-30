Defesa Civil emite 34 alertas em São Paulo devido a calor extremo e tempestades repentinas

O estado de São Paulo registrou um dia de instabilidade meteorológica intensa nesta terça-feira, levando a Defesa Civil a emitir 34 alertas via sistema Cell Broadcast.

As condições climáticas adversas, que variam entre o calor excessivo e a chegada de tempestades, colocaram diversas cidades em prontidão. O monitoramento contínuo é fundamental para garantir a segurança dos moradores diante das mudanças bruscas no tempo.

Segundo informações divulgadas pela Empresa Brasil de Comunicação, o cenário atual é caracterizado por um bloqueio da umidade vinda da região Amazônia em combinação com a atuação de frentes frias vindas do Atlântico Sul, um fenômeno típico da influência do El Niño.

Detalhes sobre os alertas de calor e tempestades

Do total de 34 avisos emitidos, 28 foram motivados pelo calor excessivo e pela baixa umidade relativa do ar, enquanto seis focaram em orientações de segurança para municípios atingidos por tempestades. A Defesa Civil ressalta que a atuação de um cavado meteorológico, associado a quedas de pressão e à aproximação de uma frente fria vinda do oceano, favorece a formação de chuvas fortes, especialmente durante a noite e a madrugada.

Cidades em estado de atenção

Entre as localidades que receberam alertas para chuvas intensas, destacam-se Piedade, Gabriel Monteiro, Clementina, Bebedouro, Euclides da Cunha Paulista, Teodoro Sampaio, Pirapozinho, Presidente Epitácio e Mirante do Paranapanema. Nestas regiões, a orientação é buscar locais seguros e evitar áreas com risco de alagamentos ou quedas de árvores.

Impactos da baixa umidade e riscos de incêndios

A baixa umidade do ar foi um fator predominante em várias regiões, incluindo Assis, Marília, Dracena, Presidente Prudente, Bauru, Sertãozinho, Olímpia e Itapetininga. Além do desconforto físico, a combinação de calor elevado e ar seco na região norte do estado elevou o risco para queimadas e incêndios florestais, exigindo maior atenção com a vegetação e o descarte correto de materiais inflamáveis.

FAQ – Perguntas e Respostas

1. Por que a Defesa Civil emitiu tantos alertas de uma vez? O volume de alertas reflete a necessidade de avisar a população sobre o calor extremo e a chegada repentina de tempestades em diferentes regiões do estado.

2. O que é o sistema Cell Broadcast mencionado? É uma tecnologia que permite o envio de mensagens de alerta diretamente para os celulares localizados em áreas de risco específico.

3. Existe risco de incêndios florestais? Sim, especialmente no norte do estado, onde a baixa umidade do ar e o calor excessivo criam condições favoráveis para o surgimento de queimadas.

4. Quais são os cuidados recomendados durante as tempestades? A Defesa Civil orienta que os moradores busquem abrigo seguro, evitem transitar por áreas alagadas e fiquem atentos a sinais de instabilidade estrutural.

5. O fenômeno climático atual é comum? As condições registradas são associadas aos efeitos do El Niño, que causa o bloqueio de umidade e mudanças rápidas nas condições meteorológicas em São Paulo.