Edson Fachin adia julgamento sobre postagens de Nossa Senhora Aparecida no STF em meio a impasse judicial

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, decidiu retirar da pauta desta quarta-feira o julgamento sobre as decisões envolvendo postagens de Nossa Senhora Aparecida durante o período eleitoral.

A decisão, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, visa priorizar o julgamento de processos que já estavam agendados anteriormente na corte, como a discussão sobre a validade de valores diferenciados em mensalidades de planos de saúde para idosos.

Até o momento, não existe uma nova data definida para que o plenário do Supremo Tribunal Federal analise os desdobramentos jurídicos relacionados às publicações sobre a santa. O caso tem gerado intensos debates sobre os limites da liberdade de expressão na esfera pública.

A polêmica ganhou força após uma postagem feita na rede social X pelo humorista Tabet, que afirmou que a família miliciana odiaria tanto mulheres pretas que resolveu atacar Nossa Senhora Aparecida. O conteúdo motivou uma série de decisões conflitantes no judiciário brasileiro.

Entenda o conflito jurídico

No domingo, dia 27, o ministro Flávio Dino reverteu a decisão anterior, autorizando a manutenção do conteúdo. Dino argumentou que a publicação estava protegida pela liberdade de expressão e pontuou que o humorista não mencionou nominalmente o presidenciável em seu texto.

Interferência entre tribunais

A disputa não parou por aí. Logo após a decisão de Flávio Dino, o candidato recorreu ao ministro Luiz Fux, que derrubou a autorização e manteve a proibição da postagem. O vaivém de decisões evidenciou uma tensão institucional entre as cortes superiores brasileiras.

Na segunda-feira, dia 28, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, enviou um ofício ao ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal. No documento, Nunes Marques expressou preocupação e reclamou sobre o que classificou como interferências indevidas em decisões da Justiça Eleitoral.

FAQ: Perguntas e Respostas

Por que o julgamento foi adiado? O ministro Edson Fachin optou por manter a pauta focada em processos que já estavam agendados, como a discussão sobre planos de saúde para idosos.

Qual é o conteúdo da postagem em questão? A publicação de Tabet vinculava a figura de Nossa Senhora Aparecida a ataques contra mulheres pretas, gerando críticas de Flávio Bolsonaro.

Houve decisão definitiva sobre a retirada do conteúdo? Não. O caso passou por decisões divergentes dos ministros André Mendonça, Flávio Dino e Luiz Fux, permanecendo sem uma resolução final do plenário.

Qual foi a reação do TSE? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Nunes Marques, formalizou uma reclamação ao STF sobre a interferência nas decisões da Justiça Eleitoral.

Existe previsão para o julgamento? Não há, até o momento, uma data definida pelo STF para retomar a discussão sobre as postagens de Nossa Senhora Aparecida.