DEIXE O SOL PAGAR SUA CONTA DE ENERGIA!

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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