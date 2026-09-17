Fundação Pró-Sangue emite alerta urgente por baixo estoque de sangue e convoca doadores em São Paulo

A Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo reportou uma queda significativa nos estoques de bolsas de sangue, classificando a situação atual como crítica para o atendimento hospitalar.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, a instituição enfrenta um cenário preocupante onde os estoques de tipos sanguíneos específicos atingiram níveis baixos nas últimas semanas.

Especialistas da fundação destacam que a falta de tipos compatíveis gera um efeito dominó, comprometendo a disponibilidade de sangue para toda a rede hospitalar atendida. O caso mais severo envolve o tipo O negativo, considerado o doador universal, essencial para casos onde não há tempo para tipagem sanguínea.

Para reverter esse quadro, a instituição faz um apelo direto à população para que compareça aos postos de coleta. A mobilização é fundamental para equilibrar os níveis dos grupos O positivo, O negativo, A negativo e B negativo, que são os mais afetados neste momento.

Fatores que impactam a redução das doações

Historicamente, as baixas temperaturas registradas durante o inverno costumam reduzir o número de voluntários que procuram os Hemocentro. No entanto, outros fatores recentes têm agravado a diminuição dos estoques, criando barreiras temporárias para quem deseja realizar uma doação de sangue.

Um dos pontos de atenção é a vacinação contra o sarampo. Quem se imunizou contra a doença precisa aguardar um período de quatro semanas para estar apto à coleta. Já para quem recebeu a vacina da gripe, o prazo de impedimento é de 48 horas após a aplicação do imunizante.

Orientações para quem deseja doar

A Fundação Pró-Sangue orienta que, para quem ainda não se vacinou contra o sarampo e possui condições de saúde para doar, a prioridade seja realizada na doação de sangue antes da vacinação. Essa estratégia visa manter os níveis de estoque equilibrados enquanto a campanha de vacinação segue seu curso.

Para otimizar o fluxo, o agendamento de horários pode ser feito através do site oficial da Pró-Sangue. Embora não seja obrigatório, o agendamento facilita a organização do atendimento e evita filas, tornando o processo de doação de sangue mais rápido e eficiente para o voluntário.

Cuidados com a saúde e tempo de espera

Além das vacinas, outras condições de saúde exigem atenção dos doadores. Pessoas que apresentam sintomas de gripe ou resfriado devem aguardar a recuperação total antes de procurar o hemocentro, respeitando o tempo de espera indicado pelos profissionais da saúde para garantir a qualidade do material coletado.

Manter a regularidade das doações é a única forma de garantir que pacientes em cirurgias, tratamentos oncológicos ou vítimas de acidentes tenham acesso a transfusões seguras. A colaboração da sociedade é, portanto, a peça-chave para superar este período de escassez nos estoques.

Perguntas frequentes sobre a doação

Quais tipos sanguíneos estão em falta? Os estoques estão críticos para os tipos O positivo, O negativo, A negativo e B negativo.

Preciso agendar a doação? O agendamento não é obrigatório, mas é recomendado pelo site da Pró-Sangue para agilizar o atendimento.

Quanto tempo devo esperar após a vacina da gripe? É necessário aguardar 48 horas após receber a vacina da gripe para realizar a doação de sangue.

Qual o prazo para quem tomou a vacina contra o sarampo? Quem tomou a vacina contra o sarampo deve aguardar quatro semanas antes de ser considerado apto para doar.

Pessoas com resfriado podem doar? Não, é preciso aguardar a plena recuperação dos sintomas e cumprir o tempo de espera indicado antes de se dirigir a um hemocentro.