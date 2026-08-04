Motorista capota carro em valeta na BR-163 e é hospitalizado em Toledo

Um acidente na BR-163 em Toledo deixou um motorista ferido na tarde desta terça-feira (04), em Toledo. O caso aconteceu próximo ao viaduto de acesso à Rua Barão do Rio Branco, quando um Chevrolet Corsa, que seguia no sentido Marechal Cândido Rondon, capotou após sair da pista e cair em uma valeta entre a rodovia e a alça de acesso ao viaduto.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor perdeu o controle do veículo pouco antes do viaduto. O carro acabou capotando e ficou com as rodas para cima dentro da valeta.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pelo trecho da BR-163 foram acionadas para prestar socorro. O motorista recebeu atendimento ainda no local do acidente e, em seguida, foi encaminhado ao hospital para avaliação médica.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente e registrou a ocorrência. As causas do capotamento ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

As informações são do Toledo News.