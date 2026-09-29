A cientista Denise Pires de Carvalho assume posto de destaque na Unesco como a primeira brasileira a ocupar a vice-diretoria-geral de Ciências da organização

A cientista Denise Pires de Carvalho está prestes a assumir o cargo de Vice-Diretora-Geral de Ciências da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Esta é uma marca histórica, sendo a primeira vez que o Brasil ocupa esta cadeira desde a fundação da ONU, em 1945.

A indicação reconhece a trajetória da pesquisadora em gestão de programas de pesquisa e cooperação Científico internacional. A Unesco destacou que o trabalho de Denise abordou temas fundamentais, como o acesso equitativo ao conhecimento, a igualdade de gênero e a governança institucional inclusiva.

As informações foram confirmadas pela Agência Brasil, que detalhou o impacto da nomeação para a ciência brasileira no cenário global. A seguir, entenda melhor o perfil da nova vice-diretora e os planos para sua gestão à frente da pasta Científico na organização internacional.

Foco em cooperação e desenvolvimento

Ela defende o reforço do multilateralismo e uma ciência voltada diretamente para as necessidades das Pessoal.

Segundo a cientista, o trabalho realizado nos últimos anos pela Capes priorizou a interação sul-sul na pós-graduação. O objetivo central foi internacionalizar os programas brasileiros, estabelecendo laços mais estreitos com países da América Latina, do Caribe e da África, expandindo as redes de cooperação já existentes.

A ciência como motor de independência

Para a nova vice-diretora da Unesco, a ciência é o único caminho viável para que uma nação alcance o desenvolvimento pleno. Ela enfatiza que o investimento em pesquisa Científico é um pilar inegociável para a soberania de qualquer país independente no mundo contemporâneo.

Denise reforçou seu posicionamento ao afirmar: “Quem nega a ciência, nega o desenvolvimento da nação. Não há país independente sem Universidade. Não há país independente sem ciência”. A cientista aponta que as nações mais desenvolvidas do mundo chegaram a esse patamar justamente por investirem consistentemente em ciência.

Trajetória acadêmica e institucional

A trajetória de Denise Pires de Carvalho é marcada por uma sólida formação médica e acadêmica. Ela possui mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde atua como professora titular no departamento de Biofísica. Em 2019, ela se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de reitora da instituição.

Além da experiência na UFRJ, a cientista foi Secretária de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC) entre 2023 e 2024, assumindo a presidência da Capes em fevereiro de 2024. Atualmente, ela também preside o Conselho Científico do Institut de Recherche pour le Développement (IRD), da França, consolidando sua presença em redes globais de ciência.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual cargo Denise Pires de Carvalho assumirá na Unesco?

Ela assumirá o cargo de Vice-Diretora-Geral de Ciências da organização, tornando-se a primeira brasileira a ocupar essa posição desde 1945.

Qual a importância dessa nomeação para o Brasil?A nomeação representa um marco histórico e reforça o papel do Brasil na cooperação Científico internacional e no multilateralismo, especialmente com foco em países em desenvolvimento.

O que Denise Pires de Carvalho defende para a ciência?A cientista defende que a ciência é essencial para o desenvolvimento das nações e que não existe um país independente sem investimento em Universidade e pesquisa Científico.

Qual a experiência anterior da cientista?Ela é médica, professora titular da UFRJ, ex-reitora da mesma universidade, ex-secretária de Educação Superior do MEC e atual Presidenta da Capes.