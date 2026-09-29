Mais de 400 detidos em protestos estudantis que bloqueiam colégios na France

Mais de 400 pessoas, em sua maioria menores, foram detidas em manifestações de estudantes que bloquearam centenas de colégios; houve feridos e relatos de violência.

O ministério da Educação disse que ao menos 400 escolas foram afetadas. Autoridades também relataram que ao menos 10 professores, vários alunos e 48 agentes da lei ficaram feridos durante as manifestações.

Detenções e confrontos

Em outros trechos da cobertura, as autoridades falaram em "mais de 400" detidos.

Motivações e reações

O movimento, que começou na semana passada na região da Île-de-France, em torno de Paris, foi motivado por queixas como turmas superlotadas e falta de professores. Uma aluna de 16 anos disse à AFP: “Viemos para passar uma mensagem. Não viemos destruir tudo por nada. É para dizer que o sistema educacional está completamente quebrado. São 34 em cada turma, e isso não é viável. Os professores estão sobrecarregados”.

O presidente da Union Syndicale Lycéenne, Ryad Rani, disse à AFP que o governo responde com “repressão” e acusou a polícia de uso excessivo da força. Em resposta, Nuñez afirmou que a atuação policial foi “levada a cabo de maneira extremamente proporcional”.

Posições oficiais e contexto

Na segunda-feira, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu advertiu contra uma escalada, após a prisão de 164 pessoas em episódios anteriores, citando fogos de artifício, incêndios e violência perto de colégios. As ações dos estudantes coincidiram com paralisações nacionais convocadas por sindicatos de professores, trabalhadores de hospitais e servidores públicos para reivindicar condições de trabalho e salários; Nuñez disse que esses protestos, com “pelo menos 200.000 participantes” reportados, transcorreram em grande parte sem incidentes.

Segundo Nuñez, o levantamento final sobre detenções ainda não estava fechado na noite de terça-feira.