Investimento por aluno no Brasil equivale a apenas um terço da média dos países da OCDE, aponta relatório

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Essa disparidade financeira no setor Educational foi detalhada no relatório Panorama da Educação 2026, documento publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta terça-feira, dia 29 de setembro de 2026.
O estudo analisa os desafios de 50 sistemas de ensino ao redor do mundo, incluindo o Brasil, e ajusta os valores para neutralizar as diferenças no custo de vida entre as nações, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.
Abaixo, detalhamos como essa diferença de investimento impacta a estrutura de ensino e a comparação do Brasil com outros países que compõem o cenário Educational global.
Enquanto o país investe US$ 4.133, o Chile registra um gasto de US$ 5.794 por estudante, enquanto a Costa Rica alcança a marca de US$ 7.028 por aluno anualmente.
Um ponto de atenção no relatório é a diferença entre o investimento total em relação ao PIB e o valor destinado individualmente a cada estudante. O Brasil destina 4,5% do seu PIB para a educação, superando a média de 4% observada nos países da OCDE.
No entanto, o Ministério da Educação (MEC) pontuou que houve uma queda geral nos Investimento ao longo dos últimos oito anos. No Brasil, o indicador caiu de 5,5% em 2015 para 4,5% em 2023, enquanto a média da organização recuou de 4,4% para 4,2% no mesmo período.
Para Ricardo Henriques, superintendente-executivo do Instituto Unibanco, o baixo valor por aluno compromete os resultados escolares. Ele ressalta que cobrar um desempenho igual ao de países que investem muito mais é uma postura irrealista, dado que o montante por estudante brasileiro é significativamente menor.
Sobre as despesas, o Brasil destina 75% do orçamento operacional do ensino fundamental ao pagamento de pessoal docente. O índice é próximo, mas inferior aos 79% registrados na média da OCDE, evidenciando como os recursos são distribuídos na prática escolar.
Qual foi o gasto por aluno no Brasil em 2023? O investimento foi de US$ 4.133, correspondendo a cerca de um terço da média dos países da OCDE.
O Brasil investe menos que a média da OCDE em relação ao PIB? Não, o Brasil investe 4,5% do PIB, enquanto a média dos países da OCDE é de 4%.
Como o Brasil se compara ao Chile e à Costa Rica? O Brasil investe menos que esses dois países, que registraram, respectivamente, US$ 5.794 e US$ 7.028 por aluno.
O que compõe a maior parte das despesas correntes no Brasil? Cerca de 75% do orçamento operacional no ensino fundamental é destinado ao salário de professores e profissionais da educação.
O investimento por aluno aumenta conforme o nível de ensino? Sim, o relatório aponta que os gastos tendem a crescer à medida que o estudante avança do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2.