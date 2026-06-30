DER/PR detona rochas e bloqueia rodovia por 40 minutos no Paraná
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O trânsito nas principais rodovias do Paraná apresenta fluxo típico de dia útil, dentro da normalidade na maior parte dos trechos nesta terça-feira (30/06). Apesar disso, os motoristas devem redobrar a atenção por conta de obras, bloqueios programados e operações especiais realizadas ao longo do dia.
Rodovias Federais (BRs)
BR-277
Fluxo dentro da normalidade, sem grandes retenções nos acessos ao litoral e ao interior.
Entre os km 35 e 36, no sentido Curitiba, equipes da EPR Litoral Pioneiro realizam serviços de fresagem, com possibilidade de interdição parcial de faixa.
Entre os km 68 e 83, seguem as obras de ampliação da rodovia em ambos os sentidos, exigindo redução de velocidade e atenção à sinalização.
BR-153
Continuam as obras de ampliação entre os km 1 e 52, em ambos os sentidos.
No km 33, em Santo Antônio da Platina, está programada uma detonação controlada de rochas a partir das 14h, com interdições temporárias para garantir a segurança dos usuários.
BR-369
Obras de ampliação seguem entre os km 4 e 22, nos dois sentidos.
No km 22, em Cambará, acontece uma operação especial para içamento de vigas do viaduto, com sistema Pare e Siga e interdições temporárias entre 7h e 16h.
BR-376 (Ligação Paraná–Santa Catarina)
Fluxo dentro da normalidade, sem registros de bloqueios totais.
O tráfego de veículos pesados permanece intenso na descida da Serra do Mar em direção a Santa Catarina.
Rodovias Estaduais (PRs)
PR-445
O DER/PR programou uma interdição total entre os km 32 e 36,5, no trecho entre Irerê e Lerroville, das 14h50 às 15h30, para uma operação de detonação de rochas ligada às obras de duplicação da rodovia.
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