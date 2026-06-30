O trabalho da rede de assistência social no apoio a mulheres em situação de violência, crianças e adolescentes é o tema da semana

O trabalho da rede de assistência social no apoio a mulheres em situação de violência, crianças e adolescentes é o tema do MP no Rádio desta semana. A entrevistada é a Promotora de Justiça Susana Broglia Feitosa de Lacerda, do Ministério Público do Paraná. Ela explica o que o MP tem a ver com essa área e qual é o papel de um Promotor de Justiça em relação a isso, conta quais as situações de vulnerabilidade que o Ministério Público mais atende, fala sobre o apoio necessário para as mulheres em situação de violência e como denunciar casos de vulnerabilidade, entre outras questões.

Acesse o programa:

• Edição completa

• Bloco um

• Bloco dois

Poluição do ar – A poluição atmosférica foi o tema do MP no Rádio da edição anterior. O Promotor de Justiça Philipe Salomão Marinho de Araújo, do Ministério Público do Paraná, entre outros pontos, explicou as definições legais sobre a poluição, relatou quais as demandas mais comuns que chegam ao MPPR envolvendo a questão e falou sobre as possíveis punições para quem polui o ar e da atuação do Ministério Público nessa área.

Podcasts – O MP no Rádio é disponibilizado também nas plataformas Spotify e Apple.

Gratuito – As entrevistas podem ser baixadas gratuitamente por qualquer rádio interessada. O programa, produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, também pode ser editado, desde que mantido no contexto e devidamente creditado.

Contato – Para envio de sugestões (inclusive de temas), críticas e comentários sobre os programas, os contatos são o e-mail [email protected] e os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.

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