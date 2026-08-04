“Deus sabe onde ele me leva”, mulher que bateu em idosa no Cras é detida, surta e também morde PM

Enquanto era encaminhada à viatura da Polícia Militar, a autodenominada “profeta de Deus” fez uma pregação: “Deus sabe para onde ele me leva. Eu sou uma profeta do Senhor e não sou um Zé Ninguém.”

Ela foi levada à Delegacia após agredir uma idosa na fila do CRAS do bairro Periolo, em Cascavel.

Segundo as informações, a mulher teria discutido por motivos religiosos com a senhora, de 62 anos, que também aguardava atendimento, momento em que ocorreu a agressão.

A idosa levou um soco no rosto, sofrendo lesões no nariz. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à UPA Brasília para ser reavaliada e medicada.

A Polícia Militar foi acionada, pois, além da agressão, o filho da vítima também chegou ao local em estado de exaltação. A mulher denunciada foi levada à Delegacia da Polícia Civil, onde seria ouvida e seriam adotadas as medidas cabíveis.

No trajeto, a mulher, que estava tranquila no banco traseiro da viatura, apresentou um surto, mordeu um policial e precisou ser algemada. Ela seria ouvida pela autoridade policial para que as medidas cabíveis fossem adotadas.