Desde o primeiro contato na recepção até o momento em que você entra no consultó

Desde o primeiro contato na recepção até o momento em que você entra no consultório, tudo é pensado para que a sua experiência seja acolhedora, tranquila e segura.

Porque acreditamos que cuidar de um sorriso também é cuidar da pessoa que existe por trás dele.

É assim que recebemos cada paciente: com atenção aos detalhes, respeito à sua história e o compromisso de oferecer um atendimento humanizado e de excelência em cada etapa.

Na DinizDent, você encontra muito mais do que tratamentos odontológicos. Encontra cuidado, confiança e profissionais preparados para fazer você sorrir com tranquilidade. 💙

📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B

📞 (44) 9 9992-9182 | (44) 9 9838-0688

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