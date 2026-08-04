Flamengo rejeita leilão, mas vira refém em novela por Almada e letargia da diretoria no mercado é exposta de novo

A imprensa argentina aponta o River aumentando os valores na negociação, mas o Flamengo entende já ter chegado ao limite, e não quer fazer esforços maiores. O montante total da operação, em parcelas diluídas ao longo de alguns anos, pode chegar a 30 milhões de euros (cerca de R$ 176 milhões). Mas o clube sequer conta com grande fôlego disponível em 2026. Segundo balanço divulgado na semana passada, há R$ 89,8 milhões em caixa para todos os investimentos, fator que se explica pela forte janela do início deste ano, marcada pela volta de Lucas Paquetá por um valor recorde (R$ 315,7 milhões).