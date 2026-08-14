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marinheiros exaustos, problemas de saúde mental e escassez de alimentos

marinheiros exaustos, problemas de saúde mental e escassez de alimentos

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marinheiros exaustos, problemas de saúde mental e escassez de alimentos
Porta-aviões USS Abraham Lincoln, deslocado para o Oriente Médio — Foto: Zachary PEARSON / Marinha dos EUA / AFP
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A Marinha, no entanto, rejeitou algumas das alegações mais graves. Um oficial afirmou que, com base nas informações disponíveis ao comando, não foi detectado nenhum aumento nos casos de ideação suicida ou tentativas de suicídio a bordo do Lincoln. Ele também afirmou que os marinheiros têm acesso a médicos, profissionais de saúde mental e capelães, e que o navio oferece acesso a água potável, ar-condicionado e opções de alimentação saudável.

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Corinthia Mes

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