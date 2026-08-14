Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

MPPR participa de simulado coordenado pela Defesa Civil sobre atuação em situações de desastres naturais causados por eventos climáticos extremos

MPPR participa de simulado coordenado pela Defesa Civil sobre atuação em situações de desastres naturais causados por eventos climáticos extremos

  • Tempo de Leitura1 min

Share your love

MPPR participa de simulado coordenado pela Defesa Civil sobre atuação em situações de desastres naturais causados por eventos climáticos extremos
MPPR participa de simulado coordenado pela Defesa Civil sobre atuação em situações de desastres naturais causados por eventos climáticos extremos
COMPARTILHAR ARTIGO

O Ministério Público do Paraná participou nesta quarta-feira, 12 de agosto, do quarto simulado coordenado pela Defesa Civil Estadual para discutir cenários fictícios de desastres causados por eventos climáticos extremos. Realizado de forma virtual, com a participação de representantes de diversos órgãos estaduais e gestores municipais, o encontro faz parte da preparação do Estado para o enfrentamento aos efeitos do Super El Niño, fenômeno climático que deve atingir seu ápice entre a primavera e o verão.

No Paraná, é esperado um aumento expressivo no volume de chuva, por isso os simulados envolvem situações como alagamentos, enchentes e deslizamentos. Essa prática requer a organização e articulação das estruturas municipais, bem como validação dos protocolos que serão adotados diante de um desastre real. Pelo MPPR, participou do exercício a coordenação-geral do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema).

Articulação – Os simulados da Defesa Civil Estadual reúnem diferentes órgãos e secretarias estaduais e municipais a fim de submeter as equipes a cenários adversos. Esse tipo de ação auxilia na tomada de decisão e na articulação entre os diferentes atores envolvidos, permitindo avaliar e validar a capacidade de preparação, mitigação e resposta.

O teste também possibilita aos gestores participantes conhecerem as capacidades existentes nos Municípios e nas diferentes instituições com atribuições nas ações de gestão de riscos e desastres no Estado, identificando potencialidades, necessidades de aprimoramento e oportunidades para fortalecer a atuação integrada diante destas situações.

Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link
See more: The Global Track

Corinthia Mes

COMPARTILHAR ARTIGO

Posts relacionados