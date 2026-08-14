MPPR participa de simulado coordenado pela Defesa Civil sobre atuação em situações de desastres naturais causados por eventos climáticos extremos

O Ministério Público do Paraná participou nesta quarta-feira, 12 de agosto, do quarto simulado coordenado pela Defesa Civil Estadual para discutir cenários fictícios de desastres causados por eventos climáticos extremos. Realizado de forma virtual, com a participação de representantes de diversos órgãos estaduais e gestores municipais, o encontro faz parte da preparação do Estado para o enfrentamento aos efeitos do Super El Niño, fenômeno climático que deve atingir seu ápice entre a primavera e o verão.

No Paraná, é esperado um aumento expressivo no volume de chuva, por isso os simulados envolvem situações como alagamentos, enchentes e deslizamentos. Essa prática requer a organização e articulação das estruturas municipais, bem como validação dos protocolos que serão adotados diante de um desastre real. Pelo MPPR, participou do exercício a coordenação-geral do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema).

Articulação – Os simulados da Defesa Civil Estadual reúnem diferentes órgãos e secretarias estaduais e municipais a fim de submeter as equipes a cenários adversos. Esse tipo de ação auxilia na tomada de decisão e na articulação entre os diferentes atores envolvidos, permitindo avaliar e validar a capacidade de preparação, mitigação e resposta.

O teste também possibilita aos gestores participantes conhecerem as capacidades existentes nos Municípios e nas diferentes instituições com atribuições nas ações de gestão de riscos e desastres no Estado, identificando potencialidades, necessidades de aprimoramento e oportunidades para fortalecer a atuação integrada diante destas situações.

Informações para a imprensa:

Assessoria de Comunicação

[email protected]

(41) 3250-4264