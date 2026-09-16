O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) registrou um recuo de 0,2% no mês de julho de 2026, consolidando o segundo resultado negativo consecutivo no desempenho da Econômica nacional.

O dado, que é amplamente acompanhado por analistas como uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), aponta para um cenário de cautela, visto que em junho o indicador já havia apresentado uma queda de 0,6%.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o resultado foi calculado a partir da série dessazonalizada, que busca eliminar efeitos sazonais para oferecer uma visão mais fiel da realidade econômica Brasileiro.

A seguir, detalhamos como os diferentes setores da Econômica se comportaram durante este período e o que os números revelam sobre a trajetória atual do país.

Desempenho setorial e os impactos no resultado mensal

O recuo observado em julho foi influenciado de forma direta pela agropecuária, que registrou uma queda de 1,2%. Esse setor, que costuma ter grande peso no indicador, acabou puxando o resultado geral para baixo.

Além disso, a indústria também apresentou desempenho negativo, com uma retração de 0,4%. Já o setor de serviços manteve-se estável, sem registrar qualquer variação, enquanto os impostos sobre Produto caíram 0,2%.

Ao excluir a agropecuária do cálculo, o IBC-Br ainda apresenta um recuo de 0,1%.

Comparação anual e o acumulado do ano

Apesar do resultado mensal negativo, ao compararmos julho de 2026 com o mesmo mês de 2025, o cenário é de crescimento. O indicador avançou 1,1%, mostrando que a atividade econômica ainda opera acima do patamar registrado no ano passado.

Nesta base de comparação anual, a agropecuária obteve um crescimento de 3,7%. Os serviços avançaram 1,3%, a indústria cresceu 0,5% e os impostos tiveram alta de 0,7%. Sem a agropecuária, o indicador registra uma alta de 1%.

No acumulado dos sete primeiros meses de 2026, o IBC-Br registra uma expansão de 1,5%. O mesmo percentual de crescimento é observado na análise dos últimos 12 meses, indicando uma tendência de estabilidade no longo prazo.

O que é o IBC-Br e por que ele importa?

O IBC-Br é frequentemente chamado de termômetro da Econômica. Ele agrega informações vitais dos setores de indústria, comércio, serviços e agropecuária para oferecer um panorama ágil sobre a evolução da atividade produtiva no Brasil.

Embora possua uma metodologia distinta daquela aplicada pelo IBGE para o cálculo oficial do PIB, o índice é uma ferramenta essencial para o mercado financeiro.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o IBC-Br

O que causou a queda do IBC-Br em julho de 2026? A queda foi influenciada principalmente pela retração de 1,2% na agropecuária e de 0,4% na indústria.

O resultado de julho significa que estamos em recessão? O indicador mostrou queda mensal, mas mantém um crescimento acumulado de 1,5% no ano e 1,1% na comparação anual, o que não configura recessão técnica.

Qual a diferença entre o IBC-Br e o PIB? O IBC-Br é um indicador mensal do Banco Central com metodologia própria, enquanto o PIB é calculado pelo IBGE com base em dados mais abrangentes e trimestrais.

Como os serviços se comportaram no período? O setor de serviços apresentou estabilidade em julho, sem registrar variação positiva ou negativa na comparação com o mês anterior.

Onde posso acompanhar esses dados mensalmente? Os resultados são publicados regularmente pelo Banco Central do Brasil e amplamente repercutidos por veículos de comunicação como a Empresa Brasil de Comunicação.