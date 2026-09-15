🍓 AMANHÃ TEM ENTREGA EM UBIRATÃ! 🍓

Os deliciosos produtos da Morangos São José estarão chegando por aí! 😍

🍓 Morangos fresquinhos

🍓 Morangos congelados

🍓 Geleias artesanais em vários sabores

🍓 Licor de morango artesanal

📲 Faça sua encomenda pelo WhatsApp:

(45) 99992-2491

Garanta já o seu pedido e aproveite o sabor dos morangos direto de Cafelândia! ❤️🍓

📍 Morangos São José — Cafelândia/PR

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