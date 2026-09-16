Diretor da Câmara aponta desafio de aproximar o Legislativo do cidadão através de uma comunicação mais simples e transparente

O desafio de tornar a linguagem do Legislativo acessível e transparente para toda a sociedade brasileira

O diretor-executivo de Comunicação e Mídias Digitais da Câmara dos Deputados, Cláudio Araujo, reforçou nesta quarta-feira (16) a necessidade urgente de as instituições Pública falarem com o cidadão de maneira mais simples e eficaz.

A declaração ocorreu em entrevista ao programa Painel Eletrônico, da Rádio Câmara, momentos antes da abertura oficial do 4º Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, realizado em Brasília.

Conforme informação divulgada pela Agência Câmara, o evento busca debater formas de tornar a comunicação institucional mais transparente e próxima das demandas reais da população brasileira.

A importância de traduzir a complexidade Legislativo

Durante a entrevista, o diretor reconheceu que um dos maiores obstáculos enfrentados pela Câmara é a dificuldade de traduzir temas técnicos e complexos para o cotidiano das pessoas.

O objetivo central, segundo o gestor, é garantir que as informações sobre a construção das leis alcancem a sociedade de forma clara, o que contribui diretamente para a ampliação de direitos e o fortalecimento da cidadania.

Araujo enfatizou que a Câmara, por ser a casa do povo, precisa manter um canal de interação constante com os Brasileiro, utilizando o congresso como espaço para trocar experiências bem-sucedidas.

Foco na comunicação interna e engajamento

Além da relação com o Pública externo, o evento destaca a relevância do diálogo com os próprios servidores públicos, que atuam na ponta do atendimento ao cidadão.

A Câmara dos Deputados está passando por um processo de reestruturação de sua comunicação interna, visando alinhar as equipes e melhorar a qualidade do serviço prestado à sociedade.

Sobre o 4º Congresso de Comunicação Pública

O encontro, que ocorre até a próxima sexta-feira (18), celebra os 200 anos do Legislativo brasileiro e a primeira década da Associação Brasileira de Comunicação Pública (ABCPública).

Com mais de 1.800 inscritos, o evento oferece uma programação diversificada com palestras, minicursos e a apresentação de mais de 160 trabalhos selecionados de todo o país.

Como acompanhar o evento

Embora as vagas presenciais tenham se esgotado, os interessados em acompanhar as discussões sobre cidadania ainda podem realizar a inscrição para a modalidade online até o fim desta quarta-feira (16).

O link oficial para acesso às atividades remotas é cd.leg.br/compublica, permitindo que pessoas de diversas regiões participem dos debates sobre o futuro da comunicação no setor Pública.

Perguntas Frequentes

Qual o tema central do 4º Congresso de Comunicação Pública? O tema central é “Uma agenda para a cidadania”, focando em estratégias para melhorar a comunicação entre governo e sociedade.

Quem é o responsável pela comunicação da Câmara dos Deputados? O diretor-executivo de Comunicação e Mídias Digitais da Câmara é Cláudio Araujo.

O evento é aberto ao Pública? Sim, o congresso ocorre em formatos presencial e remoto, sendo necessária inscrição prévia para participar das atividades.

Até quando é possível se inscrever para o evento online? As inscrições para a participação remota podem ser realizadas até o final desta quarta-feira, 16 de setembro.

Qual a importância da comunicação interna citada pelo diretor? Araujo ressalta que falar bem com o cidadão depende também de uma comunicação eficiente com os servidores que prestam o serviço Pública.