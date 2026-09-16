Cidades do Vale do Ribeira decretam estado de emergência após fortes chuvas em São Paulo

O Vale do Ribeira enfrenta situação de emergência após chuvas intensas causarem inundações, deixando milhares de pessoas afetadas em diversas cidades paulistas.

O fenômeno climático impactou diretamente a rotina de cerca de 2 mil pessoas nos últimos dias.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, as equipes da Defesa Civil estão em campo monitorando os níveis dos rios e prestando apoio direto às prefeituras locais. O trabalho conjunto busca garantir a segurança dos moradores e a organização logística necessária para enfrentar os danos causados pelo transbordamento do Rio Ribeira de Iguape.

A situação é crítica em áreas rurais de municípios como Sete Barras, Registro e Pariquera-Açu, onde as águas ainda ocupam trechos de terra. Apesar da gravidade do cenário, até o momento, as autoridades não registraram relatos de vítimas feridas ou fatais em decorrência dos temporais que assolam a região.

Resgates e assistência às famílias

O esforço de socorro envolveu ações dramáticas, como o resgate de um paciente de 100 anos em Registro, que teve sua casa ilhada e precisou ser retirado por helicópteros da Polícia Militar. A Defesa Civil contabiliza, atualmente, 28 famílias desabrigadas em Registro e 25 famílias na cidade de Sete Barras.

Para acolher os desabrigados, foram estruturados 19 abrigos distribuídos por seis municípios. Além disso, a Secretaria de Estado da Educação disponibilizou cinco escolas estaduais para servir como ponto de apoio e acolhimento à população que teve de deixar suas residências devido ao avanço das águas.

Logística de ajuda humanitária

O governo do Estado de São Paulo iniciou a distribuição de medicamentos e insumos essenciais. Foram entregues remédios para a prevenção da leptospirose aos profissionais que atuam na linha de frente, além de 159 mil frascos de hipoclorito de sódio para o tratamento de água nas residências afetadas.

O Fundo Social de São Paulo também mobilizou o envio de mais de 7 mil itens, incluindo cestas básicas, kits de limpeza, higiene e materiais de dormitório. A ajuda foi direcionada a diversas cidades, como Avaré, Piedade, Sumaré, Monte Mor, Juquitiba, Ibiúna, Itaquaquecetuba, Guapiara, Itapecerica da Serra, Capivari e Rafard, além dos municípios em estado de emergência.

Coordenação e recuperação

Representantes das prefeituras do Vale do Ribeira e membros do governo estadual realizaram uma reunião nesta quarta-feira, dia 16 de setembro, para alinhar as estratégias de resposta. O objetivo principal é organizar a recuperação das áreas atingidas e restabelecer a normalidade para os moradores.

Em cidades como Ribeira, Iporanga e Eldorado, a situação apresenta sinais de estabilização, com o retorno das águas ao leito do rio. Nessas localidades, os moradores já começaram o processo de limpeza de suas residências, buscando retomar suas rotinas após o impacto das inundações.

Perguntas e Respostas

Quais cidades decretaram estado de emergência? As cidades são Eldorado, Registro, Ribeira, Iporanga, Barra do Turvo e Piracaia.

Quantas pessoas foram afetadas pelas chuvas? Cerca de 2 mil pessoas foram atingidas pelas inundações nos últimos dias na região do Vale do Ribeira.

Existem feridos ou vítimas fatais? Não, de acordo com as informações oficiais, não há relatos de vítimas feridas ou fatais em razão dos temporais.

Como o governo está auxiliando as famílias? O governo disponibilizou 19 abrigos, escolas estaduais, cestas básicas, kits de higiene e medicamentos para prevenção de doenças como a leptospirose.

Qual a situação atual do Rio Ribeira de Iguape? O rio continua transbordando em trechos específicos, causando inundações concentradas em áreas rurais de Sete Barras, Registro e Pariquera-Açu.